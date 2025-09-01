En un mano a mano con LG Play, Cristina Contreras, delegada comunal de Las Cejas, decidió romper el silencio ante las acusaciones públicas impulsadas por el dirigente peronista Enrique Romero. Con tono firme y sin apartarse de la defensa pública que suele ofrecer, calificó las denuncias como “maliciosas y políticas” y reiteró que ocupa el cargo desde 2011 por elección popular.

Contreras sostuvo que no tiene nada que ocultar y que está disponible para responder ante la Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Gobierno y la policía. Recordó además que en 2018 su domicilio fue allanado en una causa por supuestas retenciones de tarjetas de vecinos, un capítulo que, según ella, quedó cerrado sin hallazgos: “No encontraron nada, porque no había nada”, dijo.

La delegada vinculó los hechos actuales con lo que describió como un “complot político” impulsado por dirigentes que fueron sus adversarios en contiendas anteriores, entre ellos Ariel Figueroa y el ex delegado comunal Martín Medina. “Cada vez que llega un año electoral aparecen estas operaciones. Estoy acostumbrada”, afirmó, en una remarcación de su experiencia política local y de la recurrencia de episodios similares en su evaluación.

Respecto de una de las imputaciones más concretas —que empleados de la comuna habrían realizado trabajos en su vivienda y en la de su hija en El Cadillal—, Contreras lo negó con contundencia: “Es mentira. Mis empleados jamás estuvieron en mi domicilio. Se trata de un ataque mediático y político”.

La delegada anunció además que radicará una denuncia por hostigamiento contra Enrique Romero, a quien acusó de “perseguir” a su familia. Sobre las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, dijo no temer a la investigación administrativa: “Me siento tranquila trabajando porque no hay ninguna irregularidad. Todo lo que dicen es parte de un ataque sistemático para ensuciar mi gestión”.

En el cierre de la entrevista, Contreras reclamó que se ponga la atención en lo que, según ella, es el saldo de su gestión: tres mandatos en los que —indicó— Las Cejas se transformó con obras de infraestructura, iluminación y mejoras en la ruta de acceso. Dirigió un mensaje a los vecinos: “Al pueblo quiero darle tranquilidad: no hay nada ilegal en la comuna. Si alguien quiere ocupar mi lugar, que lo haga en las urnas en 2027”.

El episodio suma un nuevo capítulo a la disputa política local, en la que las declaraciones cruzadas entre actores de la comunidad y señales desde entes de control delinearán los pasos a seguir durante los próximos meses, en un contexto en el que la campaña electoral y las investigaciones públicas suelen entrelazarse.