“Terminó su vida siendo respetado por cristianos y no cristianos. No tenía camiseta política, aunque muchos querían que se le pusiera. Su única bandera era la paz y la defensa de los pobres”, dijo la senadora tucumana Beatriz Ávila (PJS).

Avila habló durante la sesión del Senado de la Nación en que la se rindió homenaje al Santo Padre, cuyos restos están siendo velados en el Vaticano. La parlamentaria tucumana recordó su visita al líder religioso y ponderó su preocupación por la Argentina.

“No entendimos el mensaje que Francisco le transmitió al mundo. Mientras su mensaje de paz se replicaba, nosotros aquí nos preguntábamos porque no venía o si saludaba mejor a uno u a otro. Somos un país de pasiones irreconciliables. No lo entendimos porque nos trascendía, el se entregó a la humanidad”, precisó.

La parlamentaria tucumana recalcó la austeridad y el compromiso con sus principios del Papa argentino. “Siempre tuvo los brazos abiertos y luchó por los pobres en lo material y también en el espíritu. Hasta quienes lo odiaban lo terminaron respetando, Ojalá podamos cambiar y entender su legado aunque su figura sea irremplazable”, concluyó.