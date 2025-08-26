Los últimos días estuvieron signados por un fuerte movimiento político en torno al Ejecutivo nacional, tras el estallido del caso por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo ex titular es Diego Spagnuolo. La causa despertó especial atención cuando la Justicia llevó adelante 14 allanamientos en los que se secuestraron celulares, documentación, computadoras y sobres con dólares, elementos que ahora deberán ser peritados para establecer si existió una red de corrupción asociada a compras y licitaciones de medicamentos.

Fuentes judiciales señalaron que el material incautado será clave para el desarrollo de la investigación y que, a pesar del secreto de sumario, los procedimientos aportaron abundantemente a la prueba. El impacto político de la pesquisa alcanza a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, lo que elevó la temperatura de la agenda pública y provocó llamados a la transparencia desde distintos sectores institucionales.

Sobre el episodio, la diputada nacional Gladys Medina manifestó: “Se ha venido hablando muchísimo de la gestión anterior; el pueblo argentino ha creído en un nuevo espacio político, pero hoy, lamentablemente, a través de los distintos medios de comunicación estamos viendo lo que vive el país. Esperamos que esta situación se aclare y, por supuesto, que vamos a expresar la voz como representantes de los tucumanos en el Congreso de la Nación”. Y añadió: “Por el bien de la Argentina y de todos los argentinos, que esta situación se aclare”.