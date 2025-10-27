Posterior al cierre de los comicios, Federico Pelli expresó su conformidad con el desempeño de La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán, tras lograr las dos bancas de diputados nacionales correspondientes al distrito. El resultado, según el candidato vinculado a Javier Milei, confirma la consolidación del espacio como fuerza electoral local.

“La Libertad Avanza demostró hoy que es un equipo consolidado. Obtuvimos un excelente resultado. La gente se cansó de los políticos tradicionales y esto es un voto castigo al peronismo”, sostuvo Pelli en un discurso orientado a explicar las motivaciones del electorado y la lectura política de la jornada.

El dirigente subrayó además el carácter de su campaña: “Estamos trabajando muy a pulmón, sin hacer trampa. Con este resultado, La Libertad Avanza es la principal oposición en Tucumán”, afirmó, al tiempo que señaló la llegada al Congreso de la fórmula local conformada por él y Soledad Molinuevo.

Respecto de la relación con el Ejecutivo provincial, Pelli indicó que mantendrá canales de diálogo con el gobernador Osvaldo Jaldo: “El gobernador es el gobernador y lo respeto”, declaró, en una postura que remarca la intención de interlocución institucional pese a las diferencias políticas.

Con la confirmación de los escaños, Pelli y Molinuevo ocuparán, a partir del próximo período legislativo, las bancas en el Congreso nacional, marcando un nuevo capítulo en la representación política de Tucumán.