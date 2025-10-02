La respuesta de Espert a Bullrich: “Su declaración fue desafortunada”

El diputado nacional de LLA y primer candidato en Provincia para las elecciones legislativas nacionales, José Luis Espert, le respondió a Patricia Bullrich en medio de la polémica por los presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Yo hablé con ella hoy. Su declaración fue desafortunada, yo estoy para explicar las cosas lógicas. Pero Patricia está alineada con la verdad de la que estamos hablando”, dijo el libertario en declaraciones televisivas sobre los dichos de la ministra de Seguridad, que pidió que aclare su situación ante las acusaciones de tener nexos con el argentino Federico “Fred” Machado, acusado de tráfico de drogas y con pedido de extradición desde Estados Unidos.

“Es muy importante aclarar la situación ya, hay que aclararla. Hace falta una explicación. Es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, puede haber presentado una explicación en la Justicia Electoral, y esa explicación puede haber sido válida o no. Es importante conocerla, parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narcotráfico“, expresó esta mañana Bullrich.

En ese sentido, Espert dio detalles de cómo y cuándo conoció a Machado: “A principios de 2019, estaba presentando mi libro y la editorial no llegaba a montón de lugares. En ese momento, un abogado muy prestigioso me contó que había un empresario de Viedma muy exitoso que apoyaba mucho las ideas libertarias y que me quería conocer. Nos juntamos, le conté en qué andaba y me dijo que me llevaba en su avión a Viedma para promocionar mi libro. Le agradecí públicamente y después no hubo más vínculo”.

“¿Cómo puedo saber yo voy a presentar mi libro en 2019 lo que hace esa persona cuatro años después? En 2019 andaba en una nube de ped**. Me metí en la política de cero, recién me había casado, presentaba mi libro y me estaba metiendo recién en la plataforma política. Fui muy ingenuo”, aseguró en diálogo con A24.

Si bien explicó su vínculo con Machado, no negó haber recibido transferencias del empresario: “Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois. Es una campaña sucia, son operaciones que arman ellos. Yo contesto, pero terminamos en el chisme de peluquería de siempre. A Grabois le voy a contestar a donde radicó la denuncia”.

Y remarcó: “En el 2020 no era candidato, ni político. Todo el dinero que tengo puedo justificarlo. Tengo 64 años, de los cuales 40 años fueron en la actividad privada y los últimos cuatro le agregué la actividad pública para tener un país diferente”. /TN