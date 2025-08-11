En el contexto del año electoral, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, expuso su postura respecto a las candidaturas testimoniales, un tema de relevancia en el ámbito político argentino. Durante una declaración pública realizada este lunes, Chahla enfatizó que no participará en candidaturas de este tipo, afirmando con firmeza: "Lo testimonial conmigo no va".

La intendenta también abordó la relación que mantiene con el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, aclarando que este nunca le ha propuesto encabezar una lista bajo la modalidad testimonial. En sus palabras, Chahla destacó que el gobernador conoce su forma de trabajar y, por ende, respeta sus decisiones tanto a nivel personal como institucional. "Él sabe que lo que prometo a la gente lo cumplo", declaró, reafirmando su compromiso con la gestión municipal que aún le queda por delante, ya que cuenta con dos años más en su mandato.

Chahla ratificó su alineación con el peronismo y su defensa de la presencia estatal en áreas fundamentales como la educación, la salud, la atención a personas con discapacidad y la infraestructura pública. En este sentido, mencionó los avances alcanzados durante su gestión, tales como la implementación de rampas de accesibilidad y la pavimentación de más de 90 cuadras, lo que ha permitido mejorar la conexión entre diversos barrios de la ciudad. Su visión del desarrollo urbano incluye una propuesta para que los espacios verdes de la ciudad pasen a ser administrados por el municipio, con la intención de transformarlos en plazas y lugares de encuentro para la comunidad.

Al ser consultada sobre una posible candidatura testimonial de Jaldo, Chahla fue clara en su respuesta: "Voy a acompañar todo proyecto político que decida el gobernador. Tenemos una agenda común que incluye más pavimento, más plazas, salud, educación y todas las cosas que creemos que debe garantizar el Estado". De este modo, la intendenta de San Miguel de Tucumán se posiciona en un escenario político en el que las decisiones y compromisos son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos.