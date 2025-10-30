El triunfo electoral le devolvió al Gobierno la iniciativa y la centralidad, pero no alcanzó por ahora para unificar las múltiples ventanillas de poder, una dinámica que lastimó la gestión y el vínculo con los gobernadores, que este jueves volverán a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente, el ministro de Economía, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior. Después de hablar por teléfono el lunes, Javier Milei recibirá el viernes a Mauricio Macri, que tampoco confía en que se concreten cambios de fondo y mucho menos que puedan beneficiarlo.

Mientras se dirime la interna libertaria, Milei y Macri volverán a verse las caras el viernes en Olivos. Se reunieron por última vez en el momento más crítico de la campaña, tres días antes de que José Luis Espert tuviera que bajarse.

Ninguno de los dos imaginaba entonces un resultado tan bueno para LLA. Aquella vez, en su segunda reunión en 5 días, Macri le reiteró a Milei que su apoyo en el Congreso sería insuficiente y que necesitaba restablecer puentes con los gobernadores y sancionar un Presupuesto, dos ideas con las que el actual mandatario coincidió.

El líder del PRO le pidió al jefe de Estado que esta vez volviera a estar presente Karina Milei, a quien reconoce como la dirigente más poderosa del gabinete. El ex presidente le dice a los propios que, aunque ve golpeado a Santiago Caputo, uno de sus principales detractores, tampoco imagina que se le abran ahora las puertas del Gobierno a los funcionarios que él recomendó. / Clarín