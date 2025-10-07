Federico “Fred” Machado, rompió el silencio desde la chacra de su madre en Viedma, donde cumple prisión domiciliaria. En diálogo con el diario Clarín, habló sobre su relación con Espert, sus vínculos políticos y, especialmente, su paso por Tucumán, donde confirmó que conoció personalmente al exgobernador Juan Manzur.

La entrevista tomó un giro clave cuando fue consultado sobre los dirigentes políticos que conoció. Entre ellos, mencionó a Espert, Facundo Manes, Horacio Massaccesi y Juan Manzur, de quien dijo:

“A Manzur y al de Salta (Urtubey) los conozco porque estaba yendo con un amigo que buscaba poner una aerolínea con base en Tucumán. Es la famosa aerolínea que le compran al Grupo Mac Air.”

Según su relato, el vínculo con Manzur no pasó de una reunión informal:

“Comimos unas empanadas y me trató muy bien y listo”.

Machado dejó en claro que no concretaron ningún negocio, pero su encuentro con el exgobernador se enmarca dentro de las gestiones vinculadas a un proyecto de aerolínea en la provincia. El empresario no dio detalles sobre los involucrados en esa operación, aunque sí mencionó el traspaso del Grupo Mac Air, firma que había pertenecido a la familia Macri.

Sobre José Luis Espert, Machado confirmó que le pagó al menos 200.000 dólares por una consultoría relacionada a una empresa minera que no se concretó, y aseguró que el monto total podría haber alcanzado los 500.000 dólares. También habló de su interés en conocer a Javier Milei, motivado por su amor por los perros y por haber escuchado que el actual presidente compartía esa pasión.

A continuación, la entrevista:

─¿Cómo lo conoció a José Luis Espert?

─Lo veía en Animales Sueltos y me parecía un tipo con buenas ideas. Espert tenía una lógica que yo la entendía y que digo “me gusta”, le pregunté a un tipo que lo conocía y me dijo: “Sí, es amigo de un amigo que juega al golf conmigo”. Entonces le digo, bueno, haceme una reunión.

─¿Y qué se dijeron?

─Cuando lo conocí en una reunión le pregunté si tenía estructura, unidad básica o algo así. Él nos dijo que sí que tenían un grupo de gente joven, pero no tenían nada. Entonces, le digo, cómo te puedo ayudar. Y me dijo “bueno, yo necesito moverme porque estoy distribuyendo mi libro”. Entonces le digo, “mirá yo tengo mi avión grande con el que voy a Viedma, si querés vamos, y te puedo alquilar un avión acá para moverte en Argentina y después te puedo dar unos mangos para hotel, gastos ... Tampoco mucha plata tengo, le digo. Y le dije la política no me interesa nada, veo muy loable lo que estás haciendo. “Bueno, te agradezco mucho, ojalá hubiera más gente como vos”, me dijo.

─¿Entonces fueron a Viedma en el viaje famoso que se conoce?

─Fuimos a Viedma en el vuelo del jet. Vamos a Viedma, al tipo lo iban a ver cuando no lo conocía nadie. A mí en Viedma me mangueaba todo el mundo. Me mangueaba hasta el equipo de básquet y los que cuidaban perros. Y me mangueaba un comedero que manejaba mi hermano y le daban de comer a los chicos. Ahí fue la presentación, la foto que se conoce y ahí yo me vuelvo a Estados Unidos. Espert hizo una campaña con dos mangos con cincuenta. No hace actos públicos, ni nada. No tenía empleados. No tenía una nómina de veinte personas. Tenía a (Nazareno) Etchepare y a Clarita, su jefa de prensa. Entonces era pagarle el hotel, pagarle la cena. Eso era la campaña. Eso era el dinero.

─¿Cuándo sucede lo del pago de 200.000 dólares?

─Después viene lo de la consultoría, que, en enero de 2020, él me dijo “che, podemos retomar esto”... Le digo sí, pero tenemos un problema: que te tenés que venir hasta acá (Guatemala). Sí, me dice, pero quedamos en hacerlo después de las vacaciones de verano. En marzo viene la pandemia y me dijo: no puedo salir. Y cuando se acaba la pandemia, él me llama para retomar.

─¿Qué trabajo iba a realizar como consultor?

─Bueno, supuestamente, iba a hacer una consultoría sobre la empresa (Minas del Pueblo), de flujo de capitales y una posibilidad en el futuro de meterla en la Bolsa, de darle credibilidad, trayendo gente creíble, y cuando me lo propuso (Espert), yo realmente no lo necesitaba y lo acepté porque bueno, se había hecho una amistad.

─¿Espert le propuso ese trabajo?

─Fue mutuo.

─¿Y usted le hizo un adelanto por un trabajo que no hizo?

─Sí, yo le adelanto en marzo de 2020.

─¿Por qué no declaró ese dinero Espert?

─No lo sé. Mi contadora lo pagó a través de una boleta. Mi contadora en Guatemala me lo mostró y le dije que lo pagaba yo de otra cuenta. Si él no lo declaró en Argentina, no lo sé.

─¿Iban a ser más cuotas?

─Sí, iban a haber más cuotas y era considerable. No sé si era un millón, puede ser 500.000 dólares. Una consultoría de un millón no era caro. Él no hace trabajo alguno, pero tampoco le pagué un millón. La bronca con Espert no es porque no haya hecho ese trabajo.

─¿A qué políticos conoció además de Espert?

─A Espert, a (Facundo) Manes, a (Juan) Manzur, a Horacio Massaccesi, que es amigo porque mi mamá le salvó al vida a su mujer (María Esther Cicarelli, hoy de 80 años, era partera en su juventud).

─¿A Manzur en qué situación lo conoce?

─A Manzur y al de Salta (fuera de micrófono sus amigos afirman que se refería a Juan Manuel Urtubey). Lo conozco porque estaba yendo con un amigo que buscaba poner una aerolínea con base en Tucumán. Es la famosa aerolínea que le compran al Grupo Mac Air.

─¿Hizo negocios con Manzur?

─No, no fuimos a la casa, comimos unas empanadas y me trató muy bien y listo.

─¿A Milei lo conoció?

─No, pero le voy a contar una anécdota muy graciosa de Milei. Los kirchneristas van a pensar que soy tan tarado como Milei pero a mí los perros me encantan. Pienso que los perros son seres extraordinarios. Yo tuve un mastín cuando era muy pequeño, a los tres años del perro me lo pisó un auto. Ese perro me miraba a la cara y era como que nos hablábamos. Qué perro inteligente. Y cuando se muere, por los próximos diez años lo soñaba. Entonces, me entero de que Milei tenía esos perros y le pregunté a Espert, “che, ¿conocés a este economista que tiene cuatro mastines? Me gustaría conocerlo". Milei no era candidato, solo era en ese momento un personaje de la televisión. Entonces Espert me dice, “¿vos también dormís con los perros?”.

─¿Le pidió a Espert conocer a Milei?

─Sí, le dije. Y también se lo dije al gordo (Carlos) Maslatón. Que ese gordo chanta, en el 2020, me vino a ver a Miami porque yo lo conocía y me dijo, “mirá yo quiero hablar con vos por una potencial ayuda a la campaña porque yo tengo aspiraciones presidenciales en el 2023... Y ahora se hace el santo... Por eso yo tengo para contar una de Netflix acá.

─¿Y a Milei por qué no lo conoció?

─Porque no se dio, porque no tuve acceso y porque no se dio. Y a Maslatón, cuando yo lo conozco, y que también era amigo de Milei, un día le digo- “Che, me encanta ese loco que habla con vos en la radio, presentámelo” y me dice: “No, me pelee ayer, lo mandé a la mierda”. Porque con Milei se peleaban, se amigaban. Con eso no te quiero decir que me gusta Milei, que comparto a Milei, que soy mileista. Lo que te quiero decir es que al tipo le gustaban los perros, a mí me gustaban los perros y lo quise conocer para decirle che... justo yo tenía un perro y me pasó lo mismo que a vos.

─¿Le dio dinero a Milei o le prestó un avión?

─No. Para nada. Es más, si yo fuera un narco... Estos tipos tienen suerte de que yo no sea un narco porque sino estarían todos muertos, porque los narcos te matan. Yo lo vi eso. Los narcos en México te matan. Lo que dijo (Rodolfo) Tailhade... estaría en el fondo río. Lo que dijo Grabois, estaría en el fondo del río. Lo que dijo (Gastón) Alberdi, que dijo que yo era la mano de derecha de no se qué del Chapo Guzmán. Y salió a decir que a mi me vio con Ramiro Marra y Milei y que hubo una reunión, y que hay una foto. Eso es mentira. Yo a Marra ni lo conozco. Es más, yo ni sabía quién era Marra. Es que toda esa gente se une después a Milei. Giacomini, Marra, se unen en el 2021. Cuando yo lo contrato a Oneto (Francisco, el abogado que comparten Machado y Milei) él ya lo conocía a Milei. /Clarín