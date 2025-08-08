"Provincias Unidas" arma listas en 15 distritos y profundiza la pelea con Milei hacia 2027

El frente de gobernadores, que busca dar la pelea presidencial desde un armado “federal” en 2027, juega fuerte en estas legislativas de medio término. Provincias Unidas, el sello que han creado, tendrá listas en más provincias, anunciaron anoche fuentes de ese espacio. Sobre el cierre de inscripción de alianzas, según algunos sería en 15 distritos o más, aunque otros relativizaron que el armado alcance ese número.

Y aunque faltan diez días para inscribir candidatos, ya anticiparon nombres: Juan Schiaretti será casi seguro, candidato a diputado por Córdoba. Con muy alta imagen en la provincia que gobernó tres mandatos, el hecho de que juegue, tiene fuerte impacto en ese distrito. Se lo menciona además como un futuro articulador de este sector de oposición en la Cámara de Diputados.

Schiaretti escribió este jueves en X: "Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común. Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados o abandona las rutas. Eso es imposible de sostener en el tiempo".

Y definió el tono que tendrá el espacio: "Necesitamos una política sincera, sin extremos. Saltar de un extremo al otro solo nos condena al fracaso. Se puede tener una economía ordenada y humana", sentenció.

Hace pocas horas, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (radical, del sector Evolución), definió, en un posicionamiento político: “El próximo presidente argentino va a salir de este espacio”. Además de Pullaro, animan este frente otros cuatro gobernadores: el cordobés Martín Llaryora, el chubutense Ignacio Torres, el santacruceño Claudio Vidal y el jujeño Carlos Sadir. Y buscaron sumar a otros mandatarios, pero varios tuvieron que privilegiar otros armados en sus distritos, en este turno.

En Provincia de Buenos Aires, el actual diputado Florencio Randazzo (presidente del partido Hacemos nacional, que fundó Schiaretti en Córdoba) encabezaría la boleta de Provincias Unidas, para renovar su banca. Aun se definía este jueves a la noche cómo terminará este armado “anti extremos” (ni K ni mileista) en la Provincia, que busca replicar el frente Somos Buenos Aires que compite en la provincial del 7 de setiembre.

Pero el panorama iba quedando despejado para el ex ministro Randazzo ya que el neurólogo y actual diputado Facundo Manes, que venía tejiendo un acuerdo con Schiaretti, irá finalmente de candidato a senador por la Ciudad, con el actual senador Martín Lousteau, para diputado. Este armado en la Ciudad se llamará Ciudadanos Unidos, y agrupa al radicalismo porteño, al Partido Socialista, al GEN de Margarita Stolbizer y a Unión Federal.

Las fuerzas que buscan darle la pelea al mileismo, y también a los K -en muchos casos en una dura batalla contra la polarización que preanuncian las encuestas- tendrán también otras ofertas.

En la Ciudad de Buenos Aires, se conformó el frente Hagamos Futuro, que llevará a la ex ministra y actual legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) como candidata a senadora, y a Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, para diputado. Elisa Carrió se sacó una foto anoche bendiciendo este acuerdo, junto a Ocaña y Reyes. En este frente estarán también el partido Federal, el MID de Oscar Zago, el Demócrata Cristiano, el Partido de las ciudades y Transformación, del legislador ex libertario, Eugenio Casielles. Este armado tendrá el apoyo del ex jefe de Gobierno y legislador electo, Horacio Rodríguez Larreta, quien busca dar la pelea porteña para 2027.

Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, ya había anunciado rancho aparte con su candidatura a diputado nacional. / Clarín