"Sánchez y su equipo tienen miedo": Jaldo cruzó al diputado tras la impugnación de su candidatura
El gobernador respondió con dureza a la presentación judicial realizada por la oposición
Osvaldo Jaldo participó este miércoles de la presentación de los "Juegos Evita" en el Complejo Belgrano, donde anunció que el Gobierno provincial premiará a los ganadores con un viaje a algún lugar turístico del país “que ellos elijan”. Al finalizar el acto, brindó una rueda de prensa en la que se refirió, sin rodeos, a la impugnación que presentó la oposición liderada por el diputado nacional Roberto Sánchez contra su candidatura.
“Primero: mi candidatura ya está oficializada. Si hubiese sido inconstitucional, la Junta Electoral Federal no la hubiese oficializado… Ya Osvaldo Jaldo es candidato”, respondió el mandatario al ser consultado por los periodistas.
“Segundo punto: yo lo que creo es que todos tienen derecho a hacer las presentaciones y denuncias correspondientes… Yo digo que es temporánea, por eso se recurre a otras instancias”, agregó.
Jaldo también remarcó su visión sobre el tema: “No puede haber impedimentos constitucionales o legales para que ninguna persona se pueda presentar a una candidatura”.
Más adelante, fue consultado sobre si cree que Sánchez actúa por temor a enfrentarlo en las urnas. Su respuesta no dejó dudas: “Yo creo que tiene re miedo, está muy asustado porque hoy no está entrando a ser Diputado”. Y apuntó contra la estrategia opositora: “No tiene sentido que hagan la presentación luego de que oficialicen mi candidatura… se han dormido o el miedo les entró después de que oficialicen la lista completa”.
Para cerrar, lanzó una de sus frases más fuertes: “¡Sánchez y su equipo tienen miedo! ¡Le tienen miedo a Osvaldo Jaldo y al pueblo tucumano que ya una vez le dijo NO!”.
Finalmente, explicó, entre risas, por qué lo apodó "Flancito": “Porque es tierno, es blando… Es tan blando que juega con todos los bandos políticos”, concluyó.