“Un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, afirmó Jaldo tras el triunfo peronista en Buenos Aires
El gobernador tucumano se expresó en las redes y felicitó a su par bonaerense, Axel Kicillof. "Estos resultados nos marcan el camino", dijo.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo felicitó a su par de Buenos Aires Axel Kicillof tras el contundente triunfo conseguido este domingo en las elecciones legislativas provinciales. “Estos resultados nos marcan el camino: los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una Patria mejor”, afirmó el mandatario tucumano en la red social X.
“En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador @Kicillofok por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a @FuerzaPatriaBA, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, cerró.