El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo felicitó a su par de Buenos Aires Axel Kicillof tras el contundente triunfo conseguido este domingo en las elecciones legislativas provinciales. “Estos resultados nos marcan el camino: los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una Patria mejor”, afirmó el mandatario tucumano en la red social X.

“En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador @Kicillofok por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a @FuerzaPatriaBA, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, cerró.

El ministro del Interior, Darío Monteros, también emitió un comunicado

¿Qué dijeron otros gobernadores?