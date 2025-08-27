La diputada nacional por La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, sufrió este martes un violento accidente sobre la Ruta Nacional 9 mientras se dirigía a la ciudad de Buenos Aires para participar de una sesión en la Cámara de Diputados. El siniestro ocurrió cuando el chofer que la trasladaba habría perdido el control del vehículo tras quedarse dormido.

Bonacci tenía previsto asistir a la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Afortunadamente, tanto ella como su padre, José Bonacci —titular del partido Unite y también presente en el auto oficial—, resultaron fuera de peligro y fueron trasladados al Hospital de Ramallo para un control médico preventivo.

“Estamos bien, yo iba en el auto. Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, relató José Bonacci en un audio enviado a Cadena 3.

La diputada también brindó declaraciones sobre lo ocurrido y apuntó contra la responsabilidad del conductor: “El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”.

Su padre reforzó esas críticas con una denuncia contundente: “En reiteradas oportunidades y por escrito, de forma expresa, Rocío mencionó la peligrosidad en el manejo que tienen los choferes de la Cámara y nunca le dieron bola”.

¿Quién es Rocío Bonacci, la diputada que sufrió el accidente?

Rocío Bonacci es hija de José Bonacci, un exconcejal santafesino que ha sido protagonista en el armado político de distintas fuerzas gracias a su sello partidario “Unite”, reveló el periodista Manuel Jove en TN. Actualmente alineado con La Libertad Avanza, el partido de Bonacci padre ha prestado personería a múltiples figuras políticas de distintos espacios, desde Amalia Granata y Alejandro Biondini hasta Aldo Rico y sectores del peronismo.

El dirigente también es dueño de una imprenta de boletas electorales, lo que le permitió tejer alianzas con diversos sectores. En diciembre pasado fue detenido tras una denuncia por disparos dentro de su vivienda.

Gracias a su estructura política y vínculos con La Libertad Avanza, Rocío Bonacci accedió a una banca en Diputados en 2023. Sin embargo, su recorrido en el Congreso no ha estado exento de polémicas.

En febrero del año pasado, Bonacci fue protagonista de una fuerte interna dentro del bloque libertario tras presentar un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2020. De los seis diputados que figuraban como firmantes, tres negaron haber dado su consentimiento, entre ellos la propia Bonacci y Lilia Lemoine.