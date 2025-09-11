De un tiempo a esta parte dejó de ser mencionada la reforma política en Tucumán. Por un lado, porque la campaña por las legislativas nacionales redujo las pulsaciones de ese debate. Pero también porque hay profundas diferencias de criterios dentro del oficialismo que convienen que se mantengan subterráneas hasta después del 26 de octubre. Sin embargo, el vicegobernador Miguel Acevedo insistió que los cambios en el sistema electoral se llevarán a cabo en la provincia y que se sancionarán en diciembre. Aseguró que el 65% de los legisladores avalan actualmente la idea de las modificaciones, mientras que el 35% restante se encuentra reticente por un tema en particular: los acoples.

El presidente de la Cámara -que cuenta con 49 parlamentarios- destacó que el trabajo legislativo se mantiene activo a pesar de la coyuntura electoral. “No hay un clima electoral muy ríspido dentro de la Legislatura. Cada uno está haciendo campaña activamente en su territorio, pero felizmente eso no se traslada a la Legislatura. El gran desafío en año electoral es no descuidar la gestión y, al mismo tiempo, hacer campaña política. En el Ejecutivo se está logrando y en la Legislatura también”, aseguró.

El ex ministro del Interior adelantó que seguramente el jueves 18 se lleve a cabo una sesión parlamentaria. Una posibilidad es sancionar, entre otras normas, una Ley de Salud Mental. “Queremos tener un consenso tanto con el Ejecutivo como con las partes intervinientes”, acotó. Añadió que la Legislatura realmente escucha y que hay una actividad intensa a diario para recibir personas, organizaciones o en las mismas comisiones.

Voluntad de avanzar

En cuanto a la reforma electoral, el santafecino indicó que no se darán muestras masivas de acción hasta que no se avance con el consenso. Mencionó también que hay otros “dos o tres puntos” que pretenden abordar, pero indicó que primero debe hablarlo bien de manera interna antes de hacerlo público. “La idea y la voluntad que tenemos muchos de los sectores es sacarla (a la reforma) en diciembre”, dijo. Desarrolló que todo va desembocando hacia la Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que es considerado “altamente positivo” por distintos espacios. “Personalmente entiendo que es superador a la boleta única de papel”, apuntó.

“Muchos ciudadanos se van a encontrar con un sistema mucho más simple cuando vayan a votar ahora con esta boleta única, que no es el sistema nuestro. La boleta electrónica es superadora porque da más opciones y permite un abanico de posibilidades que la de papel no lo hace. O sea, nos vamos encaminando hacia ese lado”, dijo el vicegobernador. Aclaró que será el Poder Ejecutivo el que reglamente la norma y que intervendrá también el Poder Judicial, a través de la Junta Electoral Provincial (JEP). En ese sentido, mencionó que la norma marcaría los parámetros y quedará en manos de los otros poderes la implementación.

Consultados sobre los mayores disensos respecto a la reforma electoral, el titular de la Legislatura fue muy claro: los acoples. “Entendemos que tenemos que acotar los acoples, no podemos seguir con la cantidad que tenemos. Entonces, una vez que consensuemos el cómo se hará la reducción, creo que nos vamos a encaminar más rápidamente porque la boleta electrónica, el sistema en sí, no genera mucho inconveniente, salvo el costo”, mencionó, aunque no brindó cifras. Sí agregó que el Grupo Magic Software Argentina (MSA), firma que presta el servicio, se comprometió a reducir los costos si son varias las provincias que implementan el sistema. Salta, de hecho, implementa la BUE desde hace casi 15 años.

Diferencias de posturas

Trascendió que la semana pasada, en un acto partidario en El Cadillal, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, tuvo un encendido discurso en contra de la modificación del sistema electoral. Es de los pocos que lo menciona públicamente, pero por lo bajo son varios los referentes del interior que se resisten completamente a dejar atrás el sistema que tan buenos resultados le viene dando al oficialismo desde hace décadas.

Al respecto, Acevedo reconoció que el aguilarense es un “amigo y compañero” a quien respeta mucho, pero reconoció que tienen posturas distintas. “No estuve en la reunión, pero por lo que me transmitieron a mí, hay un error conceptual. Creo que, pasando la vorágine electoral, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y que entienda conceptualmente algunas cosas que dijo y no son correctas. Independientemente de ‘acople sí, acople no’”, dijo.

El vicegobernador ahondó con que la boleta electrónica si permite el sistema de acoples y no quita “absolutamente a nadie” la posibilidad de presentarse como candidato, si reúne las condiciones que establece la ley. Además, remarcó que es respetuoso con lo que declara y que obra en consecuencia. “Acá hay 49 legisladores, que son los que van a sancionar un sistema o no. El compromiso de trabajar y de hacerlo, está. Cuándo y cómo, lo deciden los 49 legisladores”, advirtió.

Al solicitarle si podría poner un porcentaje respecto a la posibilidad de que se modifique el sistema electoral en Tucumán pensando en los comicios de 2025, Acevedo declaró: “diría que está 65% a 35%: 65% a favor de que se modifique, y 35% con el que tenemos que consensuar o convencer”. De todos modos, subrayó: “esto es por cantidad de votos, así que si dentro del 65% está reunida la cantidad de votos. Podría decir ‘vamos y lo hacemos’. Pero queremos actuar con suma responsabilidad, porque el sistema electoral no es algo coyuntural. Es algo que marca y define muchísimas cosas. Entonces, hay que hacerlo con responsabilidad y si hay consenso o mayoritariamente consensuado, mucho mejor. Eso es lo que buscamos”.

Boleta única electrónica: un sistema muy veloz, pero oneroso

La provincia de Salta fue pionera en la implementación del uso de la Boleta Única Electrónica. Es un sistema vigente desde 2011, y suele destacarse la rapidez en la que se obtienen los resultados. Al punto que a las 21 prácticamente está finalizado el escrutinio provisorio. El sistema brindado por el Grupo MSA, sin embargo, es muy oneroso. Para el comicio salteño de mayo de 2025 (casi 1,1 millones de ciudadanos habilitados a votar), el servicio le costó a la provincia $5.500 millones. En 2023, la contratación rondó en los $990 millones. Y la diferencia se evidencia al contrastarlo con los sistemas de otras provincias. Córdoba (padrón de 3,1 millones), por ejemplo, tiene la Boleta Única de Sufragio, en papel. Y en la votación de 2023 gastó $250 millones por el servicio; es decir, la cuarta parte. / La Gaceta