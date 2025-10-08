El vicegobernador Miguel Acevedo negó de forma categórica que la Legislatura provincial financie u organice el "1° Encuentro Global de Infancias Trans: Desafíos y Posibilidad", previsto para el 18 de octubre en el Hotel Catalinas Park. Acevedo señaló que la reunión con la médica Fabiana Reina, realizada en agosto, obedeció únicamente a la presentación de un libro.

Desde la organización adelantaron que el congreso abordará temas como el acompañamiento en salud mental, la prevención de autolesiones y el rol de las familias en el cuidado de las infancias trans. A su vez mantienen la convocatoria y anunciaron la participación de especialistas locales e internacionales para abordar estrategias de prevención y acompañamiento.

La iniciativa generó críticas de sectores de la oposición, que cuestionaron el supuesto aval del Estado y la presunta presencia de una agenda ideológica. Frente a ello, Acevedo afirmó: "La Legislatura no organiza ni participa" y sostuvo además que "no hay tratamiento ni proyecto de ley en este sentido". El vicegobernador sostuvo que la discusión pública sobre estos temas se ve influida por el contexto político y pidió no politizar las cuestiones vinculadas a las minorías: "el gobierno está para dialogar con cada uno de ellos", señaló.