La Libertad Avanza Tucumán lanza oficialmente su campaña este jueves en el club Defensores de Villa Luján ubicado en calle Don Bosco al 2.200 en la capital.

Esta prevista la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Hay un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del club en torno al evento político.