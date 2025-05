Aguilares: Jaldo inauguró obras de remodelación en una escuela

El gobernador Osvaldo Jaldo, inauguró este jueves, importantes obras de ampliación y refuncionalización en la Escuela Gobernador José Frías Silva, ubicada en Aguilares.

Del acto participó el presiente subrogante de la Legislatura, a cargo de la vicegobernación, Sergio Mansilla; los ministros del Interior, Darío Monteros; Edcuación, Susana Montaldo y de Obras Públicas, Marcelo Nazur; la intendenta de Aguilares, Giména Mansilla; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; las diputadas Elia Fernández y Gladys Medina. También asistieron los legisladores Nancy Bulacio, Walter Herrera, Gerónimo Vargas Aignasse, Hugo Ledesma, Alberto Olea y Alejandro Figueroa, junto al secretario de Gobierno, Raúl Albarracín. Además, estuvo el secretario de Planificación, Javier Morof y de Saneamiento Carlos Assán, entre otras autoridades.

Durante el acto, Jaldo destacó el trabajo conjunto entre el gobierno Provincial y la Municipalidad de Aguilares para concretar esta obra fundamental para la educación de niñas, niños y jóvenes de la zona. En tan solo cuatro meses, y a pesar del difícil contexto económico nacional, se logró construir siete nuevas aulas que permitirán que los estudiantes cuenten nuevamente con un espacio propio, seguro y digno para aprender.

“A pesar de que hoy no hay financiamiento nacional ni se ejecutan obras públicas desde la Nación, nosotros decidimos hacernos cargo. Con recursos provinciales y municipales, cumplimos con nuestra palabra y respondimos a una necesidad urgente de la comunidad educativa”, afirmó el gobernador.

La Escuela Frías Silva había sido demolida en 2022 con el objetivo de realizar una reconstrucción total, pero el cambio de administración nacional y la interrupción de las obras dejó a los alumnos sin edificio durante casi tres años. En ese período, los docentes y alumnos se adaptaron a espacios alternativos, manteniendo activo el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias al esfuerzo y compromiso de toda la comunidad.

Jaldo valoró especialmente la decisión política de la intendenta Gimena Mansilla, quien asumió el desafío de reactivar la obra junto al gobierno provincial. “No perdimos tiempo en echar culpas, nos pusimos a trabajar para dar respuestas concretas”, señaló el mandatario, al tiempo que agradeció a los docentes, padres y madres por su paciencia y acompañamiento durante los años de espera.

En su discurso, el gobernador también hizo una fuerte defensa del rol del Estado como garante de derechos y promotor de igualdad de oportunidades. “No se puede vivir en un país sin inversión pública. Educación, salud, seguridad y desarrollo social necesitan de un Estado presente, sobre todo en tiempos difíciles. En Tucumán estamos haciendo más obras que nunca, porque gestionamos con responsabilidad y eficiencia”, remarcó.

Por su parte, la intendenta manifestó que "celebramos un día muy especial con la inauguración de siete aulas en la Escuela José Fría Silva, una obra que había quedado paralizada durante el cambio de gestión", comentó la intendenta.

En este sentido, dijo que "a lo largo del año 2023, los estudiantes tuvieron que adaptarse y asistir a diferentes lugares para completar los más de 187 días de clases. Gracias al esfuerzo conjunto de docentes, directivos y la ministra de Educación, logramos que los chicos cumplieran con su calendario escolar".

A su vez, indicó que "estamos cumpliendo con lo que no se había realizado desde la Nación, gracias al apoyo del gobierno provincial y del Ministerio de Educación. Esta obra incluye aulas con sanitarios adaptados para personas con discapacidad, sanitarios para profesores, un depósito y un patio que los estudiantes podrán utilizar en sus tiempos libres".

Además, mencionó que "hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán para traer nuevas carreras al centro universitario de nuestra ciudad, incluyendo contador público y administración de empresas. También hemos comenzado la construcción de un nuevo edificio en el mismo predio de la universidad, lo que permitirá ofrecer más oportunidades educativas no solo en Aguilares, sino en todo el sur de la provincia".

A su vez, Montaldo, quien visitó la escuela por primera vez en noviembre de 2023, recordó los desafíos que enfrentaron al inicio de su gestión. "Me encontré con el problema, con los padres preocupados, pero desde esa primera instancia, tanto la intendenta como el hoy vicegobernador Sergio Mancilla me dijeron: 'no te preocupes, juntos vamos a solucionar este problema'", expresó.

Con la nueva inauguración, la Escuela José Frías Silva ofrece un entorno digno y adecuado para el aprendizaje, lo que permitirá a los estudiantes acceder a una mejor educación. "Estamos comenzando el 2024 con una nueva sede para el nivel inicial, y hoy solo queda celebrar la actitud de trabajar en equipo y la confianza en que los chicos tendrán una mejor educación", concluyó.

Por su parte Monteros expresó su satisfacción por la finalización de las obras y destacó la importancia de la política como herramienta para resolver las necesidades de la comunidad. "La política es fuente para resolver las situaciones. Aquí en Aguilares, hemos trabajado para que esta escuela vuelva a su causa normal, permitiendo que los alumnos tengan acceso a aulas adecuadas", afirmó.

El Ministro también reconoció el papel fundamental de la intendenta de Aguilares, quien lideró las gestiones necesarias para llevar a cabo este proyecto. "Gracias a su esfuerzo, junto con el apoyo del presidente subrogante de la Legislatura y nuestra diputada nacional, Elia Mansilla, hemos logrado que hoy podamos ver esta ampliación como una realidad", añadió.

Las obras fueron financiadas con recursos propios de la provincia, así como con aportes del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior, lo que refleja un compromiso claro del Gobernador Osvaldo Jaldo con la educación en Tucumán. "Tucumán está primero para Osvaldo Jaldo, y en este caso, Aguilares ha estado primero a través de la educación", concluyó. /Comunicación Tucumán