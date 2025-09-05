Aguilares: Jaldo supervisó y dejó inauguradas obras de infraestructura

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó esta tarde la ciudad de Aguilares, en el sur de la provincia, para supervisar e inaugurar una serie de obras que impulsarán el desarrollo local y mejorarán la calidad de vida de los vecinos.

Durante la recorrida, el primer mandatario estuvo acompañado por una comitiva de funcionarios y legisladores. Lo acompañaron el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el ministro del Interior, Darío Monteros; y los diputados nacionales Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina.

También participaron la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; los legisladores Javier Noguera, Sara Lazarte, Patricia Lizarraga, Carlos Fúnez y Alberto Olea; los intendentes Elvio Salazar (Simoca), Graciela Gutiérrez (Alderetes) y Francisco Caliva (Tafí del Valle); el titular del IPLA, Dante Loza; el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; el comisionado comunal de Alto Verde, Jorge Díaz; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya. La comitiva se completó con concejales de la ciudad y delegados comunales departamentales.

Inauguración de iluminación en la traza de la ex-Ruta Nacional 38

Jaldo, acompañado de la comitiva, dejó inaugurados más de dos kilómetros de alumbrado público sobre la antigua traza de la Ruta Nacional 38, que une Aguilares con Alto Verde y se conecta con Concepción. Esta obra, producto de un convenio entre la provincia y los municipios, mejora la seguridad vial y es una solución largamente esperada por los habitantes de la zona.

La intendenta Gimena Mansilla agradeció el apoyo del gobernador, destacando la importancia de esta obra: "Este tendido eléctrico completa la iluminación desde Concepción hasta Aguilares, beneficiando a muchísimas personas que viajan a diario. Es un sueño hecho realidad".

Supervisión de obras en marcha

El gobernador y los funcionarios supervisaron el avance de otras obras clave para la región:

-Repavimentación de la Ruta Provincial 331: Se recorrió el tramo entre Aguilares y Monte Bello. El gobernador Jaldo enfatizó que "más rutas pavimentadas mejoran la seguridad vial y la calidad de vida de la gente".

-Pavimento articulado en Barrio Universitario: Se constató el avance del adoquinado de 14 cuadras, una obra que mejora la accesibilidad en la ciudad.

-Perforación de un nuevo pozo de agua: Se inspeccionó la obra que se habilitará para abastecer de agua potable a un barrio de la ciudad, un proyecto esencial para garantizar un servicio de calidad.

Un nuevo edificio universitario para el sur tucumano

Jaldo también destacó la construcción de un nuevo edificio universitario en la ciudad. "Estamos construyendo un edificio nuevo para que los jóvenes de Aguilares y del sur de la provincia no tengan que viajar a San Miguel de Tucumán y puedan seguir estudiando aquí", afirmó el gobernador.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, expresó que “La obra pública no se detiene en Tucumán. Esta gestión marca la diferencia. La intendenta Gimena Mansilla se ha puesto la gestión al hombro y está realizando una tarea encomiable con obras y servicios para la comunidad".

En tanto, Darío Monteros dijo: “Estamos visitando obras clave como la Ruta 331 y la antigua traza de la 38. Es gratificante ver cómo se concretan estos proyectos que veníamos planeando, como la iluminación de la ruta 38, que era un anhelo de los vecinos".

“Quiero agradecer al Gobernador por estar siempre a la par de nuestra intendenta. Estas obras no serían posibles sin el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que demuestra su compromiso con el interior tucumano”, afirmó Elia Fernández. /Comunicación Tucumán