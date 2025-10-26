La Junta Electoral Nacional y la Junta Electoral Provincial colaboran hoy en la organización de las elecciones en el municipio de Alberdi. Desde las primeras horas de la mañana, las seis escuelas mostraron una postal con una gran participación ciudadana al momento de emitir el sufragio.

Los votantes se encontrarán con un sistema mixto: boleta única de papel para los cargos nacionales y boletas partidarias tradicionales para elegir intendente y concejales.

Para facilitar el proceso, se habilitaron mesas diferenciadas para cada jurisdicción, con autoridades y urnas debidamente identificadas. El servicio electoral nacional está a cargo de la logística general, la seguridad y la custodia de las urnas. La Junta Electoral Provincial supervisará la organización, el escrutinio provisorio y el conteo final de los votos municipales.

Se espera que los resultados de ambas elecciones, tanto nacionales como municipales, se den a conocer simultáneamente una vez finalizados los conteos. /LG