A pocos días de las elecciones municipales y nacionales, el presidente del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, visitó este miércoles la ciudad de Juan Bautista Alberdi, donde mantuvo una reunión con los candidatos locales del espacio que competirán por la intendencia.

El encuentro tuvo lugar junto al candidato a intendente Bruno Romano y los representantes de los 20 acoples que acompañan la propuesta del frente en el municipio del sur tucumano. También participaron Sergio Mansilla, Darío Monteros; y el interventor del municipio, Guillermo Norry, entre otros dirigentes.

Durante la reunión, Jaldo destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando el espacio en Alberdi: “Hemos tenido una reunión con Bruno Romano y con los 20 acoples que van a acompañarlo en estas elecciones municipales del 26 de octubre. Nos vamos muy contentos porque vemos el trabajo que vienen haciendo en equipo, con compañeros y compañeras que apoyan este proyecto político y que están trabajando tanto para las autoridades locales como para las nacionales”.

El titular del Frente Tucumán Primero subrayó además la importancia de sostener el proyecto peronista en el municipio: “No hay duda de que el domingo la voluntad popular de los vecinos de Alberdi va a decidir nuevamente que la municipalidad siga siendo peronista. Como gobernador de la provincia voy a estar a la par de ellos, acompañando a Bruno y a todos los compañeros que forman parte de este espacio”.

Por su parte, Darío Monteros valoró la organización y el compromiso de los equipos locales de cara al domingo: “Arrancamos la tarde en esa hermosa ciudad de Alberdi junto al gobernador en uso de licencia para reunirnos con Bruno Romano y los 20 candidatos a concejales. Repasamos los últimos detalles de la jornada electoral y la organización de la fiscalización. No tenemos dudas de que Alberdi va a dar un respaldo enorme al Frente Tucumán Primero, tanto en la categoría de diputados nacionales como en las locales”.

La dirigencia del espacio coincidió en que el encuentro ratificó la unidad del peronismo local y el acompañamiento al proyecto político que encabeza Osvaldo Jaldo en toda la provincia.