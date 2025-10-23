Alberdi: se bajó el candidato libertario que iba a competir por la intendencia

La Libertad Avanza renunció a presentar candidato a intendente en Juan Bautista Alberdi y formalizó hoy un acuerdo con la oposición local. En un encuentro realizado esta mañana, el referente libertario Pablo Nughes se reunió con el ex concejal Luis Díaz Augier (Cambia Tucumán) y, según anunciaron en un video difundido en redes sociales, acordaron la unidad para los comicios del domingo.

Nughes confirmó que apoyará la postulación de Díaz Augier, aunque aclaró que "la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza se mantiene en carrera". El acuerdo consolidó una oferta opositora que busca enfrentar al oficialismo municipal en los comicios del 26 de octubre, coincidentes con las generales de medio término.

Díaz Augier expresó su agradecimiento por el gesto y destacó el objetivo común: "Estamos unidos por la misma causa, que es hacer resurgir y renacer a Juan Bautista Alberdi. Queremos que haya igualdad de oportunidades para todos los vecinos". Nughes, por su parte, justificó la decisión como un paso estratégico para enfrentar problemas locales: "Es un paso histórico, por primera vez la opos se une en Alberdi. Queremos decirle basta a la corrupción. Estamos decididos a darle pelea al oficialismo".

El libertario recalcó, además, que la coalición no modificará sus candidaturas a concejales, por lo que ambos frentes competirán en las listas legislativas. Con esta incorporación, son cinco los postulantes confirmados para la Intendencia: Bruno Romano, por el peronismo que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo (boleta que también incluye al Frente Tucumán Primero); Carolina Rodríguez, del Movimiento de Afirmación Popular; Raúl Horacio del Valle Frías, por Fuerza Republicana; Julio Argentino Agudo, por el Frente del Pueblo Unido; y Luis Díaz Augier, ahora con el respaldo de La Libertad Avanza.