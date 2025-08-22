Luego de la filtración de audios del reciente extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que denuncia un presunto esquema de coimas dentro del organismo, la Justicia ordenó 15 allanamientos simultáneos. En las grabaciones, Diego Spagnuolo hace referencia a supuestos pedidos de sobornos que involucrarían al funcionario Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del Presidente.

Los procedimientos fueron realizados en la sede central de la ANDIS, en la droguería Suizo-Argentina, en domicilios vinculados a sus directivos, y en la vivienda particular de Spagnuolo. Los operativos comenzaron durante la madrugada y continuaron durante la mañana, ejecutados por personal del Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, bajo órdenes del juez federal Sebastián Casanello, quien también dispuso el secreto de sumario para avanzar con nuevas medidas de prueba.

Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la investigación. Sin embargo, quedó pendiente la requisa del teléfono celular de Spagnuolo, que no fue hallado en su domicilio al momento del procedimiento.

La causa está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien investiga la posible existencia de un entramado de pedidos de retorno a cambio de habilitaciones de compras o contrataciones estatales.

En uno de los audios que desató el escándalo, Spagnuolo afirma:

“¿Te imaginás? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Me quiso meter una mina en una dirección nacional; lo frisé. Me quiso meter de Recursos Humanos; lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me lo metió el más importante de todos... Fortuna... para chorear”.

La grabación fue difundida por el programa ¿La Ves?, emitido por TN, y apunta a una presunta operatoria donde se solicitaban coimas a laboratorios que trabajan con la agencia. Además de Karina Milei y Lule Menem, también fue mencionado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.