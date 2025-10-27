Así quedó pintado el mapa de Tucumán tras las elecciones legislativas

Con más del 95% de las mesas escrutadas, el oficialismo provincial, representado por el Frente Tucumán Primero, se impuso en las elecciones legislativas sobre La Libertad Avanza (LLA).

La coalición oficialista, integrada por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera, obtuvo el 50,44% de los votos. En segundo lugar quedó la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con el 35,34%.

Según la distribución de bancas para esta elección, ambos espacios conseguirían asegurarse dos representantes cada uno en la Cámara de Diputados de la Nación, repartiendo las cuatro bancas que estaban en juego.