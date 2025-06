ATE convocó a un paro nacional para acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron un paro nacional para el miércoles 14 junio “en defensa de la democracia” y convocaron a acompañar a la expresidenta Cristina Kirchner que se presentará en Comodoro Py para quedar detenida tras el fallo de la Corte Suprema. "No podemos permitir que una Corte usurpada tenga la facultad de proscribir dirigentes políticos en la Argentina”, señalaron.

“Tenemos que ir a la huelga y movilizarnos para frenar a una casta judicial que respondiendo a intereses económicos de minorías con privilegios en nuestro país ha decidido terminar con la democracia. No podemos permitir que una Corte usurpada tenga la facultad de proscribir dirigentes políticos en la Argentina”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del gremio.



En el mismo sentido, desde ATE remarcaron que "en este momento, no solo es la resolución de la Corte la que rompe la paz social, sino también un Gobierno nacional que ha perdido toda legitimidad. No podemos seguir tolerando a un Presidente que actúe al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.

El sindicato advierte que la condena a la expresidenta tiene como finalidad "la proscripción de una de las principales opciones de la oposición en las próximas elecciones".

A su vez, aclararon que durante la jornada de protesta sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Cristina Kirchner confirmó que el miércoles se presentará en Comodoro Py

La expresidenta publicó un extenso mensaje en X donde volvió a cuestionar a los jueces de la Corte Suprema que ratificaron su condena y compartió el documento con la solicitud realizada de prisión domiciliaria.

"El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat", publicó en un primer momento Cristina en un extenso mensaje en su cuenta de X donde adjuntó el documento con la solicitud de detención domiciliaria.

Tras señalar que "no somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea", en referencia al armador político durante el macrismo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, Cristina confirmó que "por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho". /C5N