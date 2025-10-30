El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a las medidas que vincula con el gobierno nacional y pidió a los gobernadores que se reunirán con el presidente Javier Milei que “no sean cómplices del ajuste”.

En un comunicado difundido por el gremio, el dirigente advirtió que las reformas laboral e impositiva impulsadas por la Casa Rosada podrían profundizar la crisis en las economías provinciales y municipales. Aguiar sostuvo que “el ajuste ahora se va a profundizar en los distritos provinciales y municipales” y afirmó que el cumplimiento del llamado Pacto de Mayo implicaría “un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias”.

Señaló que esa política no sólo traerá recortes salariales y despidos, sino también la “destrucción de las ya deterioradas economías regionales”. El dirigente aseguró además que Milei “se quiere quedar con las provincias”, aludiendo a que el mandatario “gobierna desde Buenos Aires pero sabe que las riquezas están en el resto de los distritos”.

Aguiar hizo hincapié en que, independientemente del resultado electoral, no considera que los gobernadores estén garantizando la gobernabilidad, sino otorgando “impunidad a quienes habitan la Casa Rosada”.

Finalmente, el titular de ATE sostuvo que el presidente “tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo, pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos” y advirtió que el próximo objetivo del gobierno sería recortar aún más en las provincias: “ahora van por las provincias, porque en el Estado nacional ya no queda nada por recortar”.