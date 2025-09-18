Atentado a Cristina: piden la absolución de Sabag Montiel

Hoy se reanudó en Comodoro Py el juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, con el inicio de los alegatos de clausura por parte de la defensa de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado.

La audiencia estaba prevista para la semana pasada, pero finalmente comenzó hoy con la exposición de Fernanda López Puleio, abogada oficial del ciudadano brasileño acusado de haber intentado matar a la entonces vicepresidenta el 1° de septiembre de 2022.

Después de seis horas, la defensa pidió la absolución de Fernando Sabag Montiel, “atento a que existe una animosidad que debe eximirse de pena el nombrado y, en función de la ausencia de capacidad de culpabilidad por el trastorno de salud mental evidenciado, consideramos que debe declarárselo inimputable”, expresó Puleio.

“En este alegato vamos a contrariar las acusaciones a las que arribaron las acusadoras privadas y públicas. Vamos a contrariar por las razones que vamos a desarrollar, pero hay aspectos del alegato de la querella que van a ser coincidentes con el abordaje nuestro y, en cambio, hay aspectos importantes de la fiscalía que en cierta forma demuestran una contrariedad en su razonamiento probatorio”, indicó la abogada al inicio de su presentación.

“Este ha sido un debate atípico porque la víctima fue dos veces presidenta y en el momento del hecho era vicepresidenta. Además, porque el acervo probatorio es amplio, dado que muchos periodistas y militantes registraron el momento. No suele pasar esto”, aseguró.

“Nos sorprendió que ni la querella ni la fiscalía comentaran nada sobre la personalidad o la estructura de pensamiento del principal imputado”, dijo, y leyó la primera pericia que se le hizo a Sabag Montiel: “En ella figuran asociación de ideas anormal, discurso confuso, poco inteligible e ideas de tipo delirante. Yo no entiendo nada, porque después dos expertas dijeron todo lo contrario”.

El jueves 25 será el turno del abogado de Brenda Uliarte, Eduardo Chittaro. Ese día está previsto también el alegato de Gastón Marano, que representa a Gabriel Nicolás Carrizo.

El “jefe de los copitos” ya fue excarcelado en la última audiencia y la fiscalía levantó la acusación en su contra. La absolución saldrá el día del veredicto, anticiparon fuentes judiciales a TN.

Después del cierre de los alegatos, los tres imputados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras y, recién entonces, el tribunal quedará en condiciones de dar a conocer el veredicto, que podría llegar a ser a fines de septiembre o en la primera semana de octubre.

Lo que pidió la fiscalía y la querella

Gabriela Baigún, la fiscal de juicio, le imputó a Sabag Montiel haber sido autor de “homicidio triplemente agravado por alevosía mediando violencia de género en la modalidad de violencia política en grado de tentativa, por el uso de arma de fuego”, por lo que pidió 15 años.

Pero solicitó unificar la pena con la condena previa que tiene por distribución de material pornográfico, que fue de 4 años de cárcel. De esta forma, indicó que el acusado debería ser sentenciado a 19 años de prisión.

A su vez, la fiscal acusó a Brenda Uliarte de haber sido partícipe necesaria del mismo delito, y solicitó que sea condenada a 14 años de cárcel. En cuanto a Nicolás Carrizo, retiró la acusación y pidió la absolución.

Hace dos semanas, los abogados de Cristina Kirchner solicitaron que tanto Sabag Montiel como Uliarte sean condenados a 15 años de prisión, al considerarlos coautores del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. En cambio, pidieron la absolución de Carrizo.

En su alegato, Juan Manuel Ubeira destacó que no había elementos suficientes para condenar al llamado “jefe de los copitos” y señaló: “Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa en su contra. No somos lo mismo”.

Por su parte, Marcos Aldazabal remarcó la dimensión política del ataque: “No solo se atentó contra la figura política más importante de la Argentina, sino que además molestaba que sea mujer”. Y agregó que el hecho debe analizarse en el marco de una “cultura de odio” que habilitó que “dos jóvenes decidieran llevar adelante semejante acto”.

“Está acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos; hay testimonios de las personas que estaban ese día que escucharon el gatillo y vieron la mirada de odio de Sabag Montiel. También lo vieron con el arma en la mano y el brazo de él. También está el testimonio donde confesó el hecho. No hay ningún tipo de dudas de que él es el ejecutor”, expresó.

Y mencionó a Brenda como coautora y planificadora: “Uliarte portó un arma de similares características meses antes del atentado. Fue ella quien le dijo a su amiga que había que matar a Cristina y que ella iba a ser la organizadora”.

El proceso oral lleva más de un año y contó con cerca de 200 testigos entre familiares, conocidos, peritos y policías. En el debate también declaró Cristina Kirchner y el propio Sabag Montiel, quien se hizo cargo del hecho y aseguró que quiso matarla para “hacer patria”. /TN