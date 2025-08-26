Axel Kicillof, sobre el escándalo de Andis: "No alcanza con negarlo, lo tienen que explicar"
El gobernador bonaerense calificó como un hecho “obsceno” y de enorme “crueldad” las presuntas coimas por la compra de medicamentos.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, calificó como “grave” la denuncia por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra al presidente Javier Milei y a otros funcionarios, y afirmó que buena parte de la información surgió “de adentro del Gobierno”.
En declaraciones a CNN Radio, sostuvo que frente a estos hechos “no alcanza con negar” y que los responsables “tendrán que explicarlo en la Justicia”. El mandatario provincial cuestionó la respuesta oficial y subrayó la necesidad de transparencia: “La transparencia hay que demostrarla, hay que ejercerla, y es una opinión de otros también”. Al referirse a los audios atribuidos al desplazado ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, Kicillof se preguntó “¿por qué lo echarían si estos audios son falsos?” y describió los contenidos como “obscenos” por la verosimilitud que les adjudicó.
Kicillof remarcó además la relación personal entre Spagnuolo y el presidente, al afirmar que no se puede negar el vínculo y que el exfuncionario fue quien “más veces fue a Olivos o a la Casa Rosada desde que Milei es presidente”. Si esa cercanía fuera un indicador, dijo, hablaría de una relación “carne y uña”. Sobre las filtraciones internas y la proximidad de las elecciones legislativas provinciales, el gobernador reclamó que se aclare “a quién se le cobraba qué y a quién se lo daban”. Advirtió que “se vienen acumulando una serie de hechos y denuncias, algunas muy escandalosas” y señaló que muchas de esas denuncias provinieron del propio espacio de Gobierno.