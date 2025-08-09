Axel Kicillof arremetió contra Milei y calificó sus anuncios como "delirio cósmico"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no se guardó sus opiniones sobre el presidente Javier Milei tras su reciente discurso en cadena nacional. En este mensaje, Milei propuso sancionar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit, lo que Kicillof calificó como un "delirio cósmico". Esta frase refleja su desacuerdo con la idea de penalizar a quienes no voten conforme a la visión del presidente.

Durante su intervención en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei hizo el anuncio de su propuesta al Congreso, lo que generó una fuerte respuesta de Kicillof. En declaraciones a la prensa, el gobernador expresó que lo ocurrido fue "vergonzoso, penoso" y que lo que se pretende hacer es "tremendamente border". Estas palabras indican su preocupación por lo que considera un ataque a la autonomía legislativa.

Kicillof también se refirió a la gestión de Milei y la calificó como "un desastre por donde se lo mire", aludiendo tanto a sus políticas como a sus actitudes. En particular, cuestionó la manera en que el gobierno está manejando la inflación, sugiriendo que se ha logrado una baja en los precios a costa de "planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios", lo que a su juicio afecta seriamente al aparato productivo del país.

Finalmente, el gobernador no dejó de lado el futuro político del país, insinuando que Milei podría estar viendo las próximas elecciones como "un cheque en blanco". Kicillof manifestó su preocupación, advirtiendo que "está en riesgo la democracia en Argentina", una afirmación que resuena en un contexto donde las tensiones políticas son palpables.