Axel Kicillof habló del triple crimen en Florencio Varela y pidió a Milei que convoque a los gobernadores

El gobernador bonaerense Axel Kicillof reclamó al presidente Javier Milei la convocatoria urgente a los gobernadores para coordinar una estrategia nacional contra el narcotráfico, luego de referirse por primera vez al triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. La exposición se realizó desde la Casa de Gobierno provincial, en un contexto de críticas de la oposición y de las familias de las víctimas; tanto el Presidente como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le atribuyeron a la gestión provincial responsabilidades en materia de inseguridad.

En la conferencia, Kicillof expresó su solidaridad con los allegados: "Quiero expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame, nuestro abrazo a las familias, a los amigos, a los deudos de Lara, de Brenda, de Morena" y calificó el suceso como un hecho que conmociona a la sociedad. Insistió en que la violencia observada "no explica ni justifica el nivel de violencia, el nivel de sadismo" y remarcó la necesidad de respuestas integrales para prevenir hechos similares.

El gobernador subrayó la urgencia de una estrategia federal: "Le pido al presidente (Javier Milei) que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional" y añadió que es "absurdo" pensar que el problema se resolverá sin el concurso de la justicia y de las fuerzas federales. También afirmó que el Estado debe reforzar su presencia social: "Cuando el Estado tiene insuficiente presencia... crece el narco", y sostuvo que se necesita inversión pública en educación, salud y seguridad.

Respecto del avance de la investigación, informó que la causa fue caratulada como "homicidio calificado" con agravantes por alevosía y violencia de género, y describió el hecho como un "narcofemicidio" por su planificación y el intento de ocultamiento de los cuerpos. Destacó además la actuación de los equipos provinciales: "Desde el primer momento, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud, han acompañado con los diversos programas de asistencia a las víctimas" y señaló que hay seis detenidos y otros seis identificados. Concluyó ratificando el acompañamiento a las familias y su compromiso para que "quienes son responsables paguen sus condenas".