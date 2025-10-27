En la sede de Fuerza Patria, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ofreció un mensaje público tras confirmarse el ajustado triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Con el 97,23% de las mesas escrutadas, el espacio de Javier Milei obtuvo 41,5% de los votos frente al 40,8% de Fuerza Patria, una diferencia inferior al punto que condicionó la lectura de los resultados en la jornada.

Kicillof abrió su intervención destacando la estrecha diferencia y el balance para su fuerza: “Fueron resultados muy ajustados, con una mínima diferencia del 0,5% en nuestra contra, pero que nos han permitido renovar los 15 diputados y sumar uno más”, expresó ante dirigentes, militantes y candidatos. Agradeció además “al pueblo bonaerense que dio un ejemplo de democracia” y tuvo un recuerdo para los intendentes y las candidaturas: “especialmente a Cristina Kirchner, que debería estar acá y está injustamente presa”.

El gobernador dirigió críticas al gobierno nacional y al espacio ganador, poniendo énfasis en la relación con el exterior y la repercusión en la economía local. “Se equivoca Milei, el Gobierno, si festeja este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen”, aseguró. En ese marco, cuestionó el vínculo con Estados Unidos: “ni el Gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia, y si vinieron a la Argentina es para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos”.

Para cerrar, Kicillof planteó la responsabilidad que, según su lectura, ahora recae sobre la gestión nacional y reafirmó el objetivo de su espacio. “Milei, desde el día de hoy, tenés más responsabilidad. Entiendo que celebren el apoyo del exterior, pero desde mañana veremos si eso mejora la situación de nuestra gente”, sostuvo, y concluyó con una declaración de síntesis: “El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”.