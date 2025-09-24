El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Nueva York para participar del homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, en el marco del evento “Democracia Siempre”, organizado por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York, el Foro de la Iniciativa Mujica y el Remarque Institute.

La ceremonia, programada para las 18 horas (hora local), congrega a dirigentes y académicos internacionales y busca poner en valor la trayectoria de Mujica, desde su militancia y encarcelamiento hasta su presidencia y su influencia en la región.

Entre los asistentes confirmados figuran la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, el presidente uruguayo Yamandú Orsi y mandatarios como Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).

El acto se presenta como una instancia para reflexionar sobre la defensa de las instituciones democráticas y la dignidad humana, según el programa difundido por los organizadores.

El viaje de Kicillof coincide con la visita oficial del presidente argentino, Javier Milei, a Estados Unidos, donde mantuvo una audiencia bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump.

La salida del gobernador y parte de su gabinete fue autorizada por el Decreto N° 2478/2025, publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires y firmado por Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien integra la comitiva.