Una iniciativa presentada en el Congreso de la Nación busca abordar la problemática del suicidio vinculado al acoso escolar. El proyecto, impulsado por la senadora Beatriz Ávila (PJS), propone una serie de acciones orientadas a facilitar la intervención temprana tanto del Estado como de las familias ante este tipo de situaciones críticas.

“Los casos que toman estado público nos duelen como sociedad. Y también reflejan la urgencia de reforzar los dispositivos de prevención para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la asistencia correspondiente en el momento que sea requerida para la prevención de este drama social”, precisó la parlamentaria.

Entre los ejes centrales del proyecto, se destaca la incorporación de una norma que garantice la cobertura obligatoria de psicoterapia breve en casos de acoso escolar o ciberacoso que afecten a menores. Además, se propone la creación de un registro y un observatorio nacional de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de bullying o ciberbullying, con el objetivo de realizar un relevamiento permanente y desarrollar un programa nacional efectivo de prevención del suicidio. También se contempla la implementación de campañas de concientización impulsadas por el Estado.

“Las estadísticas son contundentes. Los que se conocen, no son casos aislados, hay un problema de raíz que debemos encarar con una mirada profesional y que abarque a todos los actores involucrados. No podemos seguir mirando para otro lado”, concluyó Ávila.