Bruno Romano es el nuevo intendente de Juan Bautista Alberdi

Bruno Romano fue electo intendente de Juan Bautista Alberdi, al imponerse por una diferencia de entre 1.500 y 1.600 votos sobre su principal competidor.

“Estoy muy contento, muy emocionado. Quiero agradecer al gobernador Osvaldo Jaldo, al ministro Darío Montero y a todo mi equipo, que me acompañó desde el primer día”, expresó.

Durante los festejos, Romano aseguró que su gestión buscará modernizar y mejorar la calidad de vida en Alberdi:

“Vamos a construir una ciudad para que todos los alberdianos estén orgullosos. Este es el comienzo de una nueva etapa para todos nosotros”, afirmó ante los vecinos que se congregaron para celebrar.

El intendente electo adelantó que en los próximos días comenzará a delinear su gabinete y a trabajar en los primeros proyectos de infraestructura y servicios públicos.