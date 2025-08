Bullrich criticó la alianza electoral de gobernadores contra Milei: “Es un kirchnerismo suplente"

Patricia Bullrich cuestionó con dureza al nuevo espacio político“Grito Federal”, que integran cinco gobernadores del interior del país. Así lo dejó traslucir la ministra de Seguridad nacional, que se presentará a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

En un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Bullrich calificó al frente electoral como “una especie de kirchnerismo suplente”. “Dicen que son del medio, pero ahí hay uno peronista, un kirchnerista, un radical, uno del PRO. ¿Dónde están los del medio?”, apuntó la ministra, al referirse a la liga de mandatarios compuesta por Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Bullrich reprochó a este sector que, según su perspectiva, pretenden marcar una equidistancia entre el Gobierno y el kirchnerismo, sin asumir una identidad política clara. “Eso no es tener ningún tipo de identidad. Es una especie de kirchnerismo suplente. Yo los pondría en un kirchnerismo de baja intensidad”, apuntó la funcionaria de Milei, al relacionar la postura política de este sector con las votaciones en el Congreso, que en ocasiones tuvo coincidencias con el bloque Unión por la Patria.

La semana pasada, los miembros de "Grito Federal" presentaron un frente competitivo de proyección nacional que pueda consolidarse hacia 2027. Esta estrategia busca posicionarlos electoralmente tanto en el presente ciclo político, como a mediano plazo, ante la competencia abierta que le presenta en sus distritos La Libertad Avanza (LLA).

Para la ministra, este sector “le vota todo al kirchnerismo” y, por lo tanto, “están ahí”, dentro de ese espectro. “¿Cuál es el proyecto? ¿El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes? Eso del medio no me suena”, cerró, con una definición que arrancó aplausos en el auditorio.

Bullrich también abordó los desafíos políticos que enfrenta el Gobierno, al recalcar que “las principales resistencias al cambio se dan en los sectores económicos, sindicales, en muchos sectores judiciales, en miembros de la justicia del trabajo, que por ejemplo ahora traban el decreto (de la disolución) de Vialidad Nacional”. En el mismo sentido, cuestionó que muchos legisladores provinciales hayan apoyado proyectos que, a su entender, pueden poner en riesgo la estabilidad fiscal y fomentar la inflación.

Respecto de la situación económica, la funcionaria expuso su respaldo a que “las decisiones tomadas fueron en tiempo récord” y resaltó la urgencia de una política de shock para sentar las bases de un plan de estabilización. Insistió en que el ajuste efectuado tuvo como principal objetivo reducir el tamaño del Estado: “El ajuste se hizo sobre un aparato estatal que oprimía a la sociedad, no sobre la vida de las personas, el Estado se ajustó a sí mismo”.

En su intercambio con el empresariado de Córdoba, la ministra reclamó a “las provincias y las municipalidades bajen el gasto en la misma proporción real que los baja el Estado nacional”, y que “logren el superávit con la baja del gasto”. El pedido coincide en un momento de tensión con el Gobierno, y la pulseada en el Congreso por los proyectos para coparticipar el Impuesto a los Combustibles y establecer un mecanismo de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reclamo compartido por la totalidad de los gobernadores.

“Si el Estado nacional baja 5 puntos, y tenía 21 puntos del gasto total, y las provincias siguen teniendo 15, y no bajaron nada... ¿Cuál es la proporción que tendrían que bajar las provincias? Unos 2 puntos y medio (al menos). Vos tenés que bajar los gastos innecesarios de tu Estado, bajar los gastos innecesarios de tus municipalidades y devolverle ese dinero vía baja de impuestos a la sociedad", insistió Patricia Bullrich, ante el auditorio empresario.

Al referirse a las candidaturas que impulsa el oficialismo ante el próximo turno electoral, Bullrich se mostró optimista en que haya un acuerdo entre el PRO y LLA en la provincia de Córdoba. “Ojalá que también haya la Ciudad de Buenos Aires, porque si no queda medio raro, ¿no? La lógica es hacer el acuerdo en todos los lugares del país en los que se pueda", remarcó. Y habló también de una posible postulación suya como senadora nacional: “No sé si voy a ser candidata, la seguridad es una gran tarea. Pero si hay una batalla dura y difícil, seguro me mandan. No sé qué va a pasar, faltan unos días todavía. Cuando uno juega en equipo y te dicen ‘che, te necesitamos acá’, vas. No es por ambición o deseo. Si el director técnico te dice, ‘jugá de cinco’, jugás de cinco. Punto”.