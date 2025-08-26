La Secretaría Electoral de Tucumán informó que este miércoles por la mañana se llevará a cabo el sorteo que determinará el orden de las alianzas en la Boleta Única de Papel para las elecciones del 26 de octubre. El comunicado oficial señala que, “por disposición de la Junta Electoral Nacional, se ha fijado el día 27 de agosto del corriente año, a las 10 hs., como fecha del sorteo que se realizará de manera presencial, del orden en que se ubicarán las columnas correspondientes a cada alianza y/o agrupación en la Boleta Única Papel que participará en las elecciones del día 26/10/2025”.

Ese domingo 26 de octubre se renovará, de forma parcial, el Congreso Nacional. En Tucumán estarán en juego cuatro bancas para la Cámara de Diputados, por lo que el orden de aparición en la boleta puede resultar un factor operativo relevante para las estrategias de campaña y el comportamiento del electorado.

El acto de sorteo, además de cumplir con la normativa nacional, se realizará con presencia física para garantizar la transparencia del procedimiento y la supervisión de las fuerzas políticas involucradas.

La Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en la provincia para esta elección, dispone las alternativas de votación en columnas asignadas a cada alianza o agrupación. El posicionamiento en esas columnas se define mediante este tipo de sorteos, que suelen ser observados por apoderados y autoridades partidarias para constatar su regularidad. Con cuatro bancas en disputa, los partidos y coaliciones tucumanas direccionan campañas y recursos con la mirada puesta en maximizar votos dentro de un sistema proporcional que otorgará escaños según los resultados a nivel provincial.