Capital y Yerba Buena fueron claves para la elección de La Libertad Avanza

Con más del 43% de los votos obtenidos, La Libertad Avanza logró en San Miguel de Tucumán un triunfo clave que le permitió al espacio conseguir dos bancas en la Cámara de Diputados, con Federico Pelli y Soledad Molinuevo consagrados como electos, consolidando así una representación significativa en la provincia que refleja tanto el respaldo popular como el reordenamiento del mapa político local.

El triunfo en Yerba Buena también ayudó al buen resultado provincial