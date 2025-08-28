En la previa de las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo domingo en Corrientes para definir al nuevo gobernador, se registraron incidentes durante una recorrida de La Libertad Avanza. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el candidato libertario Lisandro Almirón fueron evacuados del lugar por razones de seguridad.

Según imágenes difundidas por medios televisivos, la caravana libertaria se encontraba haciendo una recorrida cuando un grupo de manifestantes, que ya estaba en la zona, comenzó a increpar con gritos y empujones cerca de la hermana del presidente. Ante la situación, la custodia oficial optó por evacuar a las autoridades en un vehículo oficial para resguardar su integridad.

El hecho se suma a otros episodios de tensión registrados en el marco de la campaña electoral en la provincia, donde la presencia de agrupaciones de distinto signo político y la cercanía de la fecha comicial han contribuido a un clima de mayor confrontación en la vía pública. Hasta el momento no se han informado heridos de gravedad ni detenciones vinculadas a este episodio; las autoridades locales continúan evaluando las circunstancias y la seguridad en los eventos de campaña.