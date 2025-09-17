En un encuentro político de relevancia provincial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, se reunieron legisladores, concejales y referentes del Partido de la Justicia Social (PJS) provenientes de distintas localidades de Tucumán. La reunión tuvo como objetivo central analizar y consensuar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

Los ejes deliberativos giraron en torno al fortalecimiento de tres pilares considerados fundamentales para el desarrollo: salud, educación y trabajo. Los asistentes coincidieron en la necesidad de priorizar políticas públicas que garanticen acceso y mejoramiento de servicios en estos ámbitos, con la intención de favorecer tanto el bienestar familiar como el crecimiento socioeconómico regional.

El concejal Carlos Ale participó activamente del encuentro y ratificó su respaldo a la conducción de Osvaldo Jaldo. En su intervención, Ale subrayó la importancia de la unidad interna y del trabajo mancomunado entre dirigentes para consolidar el proyecto político que, según sus palabras, brinda estabilidad y genera oportunidades de desarrollo en la provincia.

De cara a las elecciones previstas para el 26 de octubre, Ale manifestó su compromiso de aportar experiencia y dedicación para que la alianza Frente Tucumán Primero logre un triunfo contundente en la Capital. Esa victoria, afirmó, contribuiría a afianzar el liderazgo de Jaldo en el territorio provincial y a sostener las políticas públicas en curso.

“Este es un momento clave para nuestra provincia. Con el gobernador Osvaldo Jaldo tenemos un conductor que supo ordenar, garantizar gobernabilidad y poner siempre en el centro al pueblo tucumano. Nuestro compromiso es claro: ganar la Capital el próximo 26 de octubre y asegurar un futuro con más salud, más educación y más trabajo para todos”, declaró Ale durante el cónclave.

El Frente Tucumán Primero, bajo la conducción de Jaldo y con el respaldo de sus referentes, se propone avanzar hacia una nueva etapa marcada por la unidad política como herramienta para afrontar los desafíos venideros. El horizonte planteado por el espacio es el de continuar la construcción de políticas públicas orientadas a ampliar oportunidades y mejorar las condiciones de vida en Tucumán.