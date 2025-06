Caso LIBRA: la Oficina Anticorrupción consideró que Milei no cometió un delito al promocionar la criptomoneda

La Oficina Anticorrupción (OA), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, ha emitido una resolución en la que desvincula al presidente Javier Milei del escándalo conocido como Criptogate, relacionado con la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

En el documento, firmado el pasado viernes, se establece que el mandatario "no tuvo responsabilidad en la pérdida que sufrieron los afectados", a pesar de que Milei había realizado un post en sus redes sociales celebrando el lanzamiento de este criptoactivo, que prometía financiar pequeñas empresas argentinas.

La publicación generó un aumento en el valor de la criptomoneda, seguido de una abrupta caída, lo que suscitó sospechas de maniobras especulativas y denuncias de posible estafa. La resolución, que lleva la firma de Alejandro Melik, titular de la OA, se emitió tras una investigación administrativa que evaluó la conducta tanto del presidente como de otros funcionarios en relación con la promoción del proyecto de $LIBRA.

Este análisis se realizó en un contexto donde la situación también está siendo examinada por la Justicia Federal, específicamente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, bajo la dirección de la jueza María Romilda Servini y con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. La OA centró su análisis en determinar si la publicación de Milei correspondía a un acto oficial o a una actividad de carácter privado.

La resolución, datada el 5 de junio, concluye que no se ha detectado la existencia de un procedimiento estatal relacionado con el proyecto ni con el criptoactivo $LIBRA, lo que llevaría a descartar la hipótesis de que el presidente omitió un deber de abstención. Se argumenta que el mensaje en cuestión no estuvo vinculado a actos administrativos, no implicó la asignación de recursos públicos ni contó con respaldo institucional, considerándose así un acto de comunicación individual.

La investigación sobre el papel del presidente Milei en este asunto continúa en la Justicia Federal. El fiscal Taiano, el 30 de mayo, requirió informes sobre líneas telefónicas que pudieran estar asociadas a Milei y a otros tres individuos involucrados en la causa. El avance de dichas indagaciones es fundamental para esclarecer los hechos en torno a $LIBRA y evaluar las responsabilidades de los funcionarios implicados.