El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, habló con La Nación + sobre su nueva función de ser el nexo del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales.

“Fue una decisión del presidente y revela la voluntad y vocación en primer lugar del presidente y del Gobierno de entablar un diálogo con todos los gobernadores y sobre todo de tener una voz nítida de interlocución con los ejecutivos provinciales”, dijo el funcionario tucumano.

Y agregó: "el presidente evaluó que era el momento de jerarquizar el diálogo político y tener una conversación más fluida y directa con los gobernadores".

También remarcó que desde el 10 de diciembre del 2023 el presidente viene liderando un proceso de ordenamiento de la economía donde los resultados hoy ya están a la vista. “No hay posibilidad de desarrollo económico si no hay una macroeconomía ordenada. Ese trabajo se hizo con un fuerte liderazgo del presidente. Ahora empieza una segunda etapa, el presidente evalúa que es necesario reforzar los diálogos políticos con una mirada federal”, aseveró.