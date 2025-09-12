Lisandro Catalán pisó suelo tucumano para formar parte del acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en nuestra provincia, evento que se desarrolla en el club Defensores de Villa Luján.

Antes de ingresar al acto, el flamante ministro del Interior de la Nación habló con los medios de comunicación sobre el comienzo del diálogo con algunos gobernadores. “Estamos estrechando un diálogo político para la Argentina que viene con los gobernadores que comparten, por lo menos en parte, la visión que tenemos”, dijo sobre la primera reunión que mantuvo este jueves con los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Respecto a la comunicación con el resto de los gobernadores dijo que “la Argentina es para todos, para todas las provincias, para los 47 millones de argentinos”.

“El 26 de octubre se va a debatir dos modelos de la Argentina y estamos convencidos que la mayoría de los argentinos va a apoyar el modelo que viene liderando el presidente Milei para salir del desastre que nos dejaron en estas últimas décadas”, agregó el tucumano

También dejó en claro que la relación con los gobernadores "no es áspera". “Esto es política y claramente en los años electorales los distintos sectores empiezan a generar tensión para tener el reclamo de los ciudadanos”, aseguró.

“Nosotros no vamos a hacer que el Parlamento nos marque la agenda de gestión del Gobierno porque eso es función del Ejecutivo”, sentenció.