Catalán se reunirá con Raúl Jalil en busca de reconstruir vínculos con gobernadores

Lisandro Catalán arribará a primera hora al aeropuerto catamarqueño "Felipe Varela", ubicado 15 kilómetros al sur de la capital provincial, desde donde se trasladará de manera directa al encuentro con Raúl Jalil. En la previa de esta reunión y ante la prensa, el mandatario peronista, que abandonó su postura de dialoguista, sostuvo que "siempre apostó al diálogo y al consenso, pero defendiendo primera a Catamarca y a su gente". Hace menos de una semana los diputados catamarqueños Silvana Ginocchio -esposa de Jalil- Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, le dieron la espalda a la Casa Rosada y al día siguiente hicieron los mismo los senadores Lucía Corpacci, presidenta del PJ provincial, y Guillermo Andrada. ¿Hay expectativas sobre la visita? consultaron a una fuente de la Casa de Gobierno catamarqueña y la sucinta respuesta fue "ninguna, servirá para mostrar apertura pero el Gobierno debe hacer gestos concretos".

No se espera que haya anuncios grandilocuentes luego de la reunión entre Jalil y Catalán porque la principal tarea del Ministro del Interior es reconstruir los puentes del diálogo, de ahí el gesto de viajar a Catamarca. Trascendió que los mandatarios no quieren más fotos con funcionarios nacionales en los que se hacen anuncios y firman acuerdos que después no se cumplen. Catalán, también presidente de La Libertad Avanza de Tucumán, ya se reunió en la Casa Rosada con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), mientras que en Tucumán se encontró con Osvaldo Jaldo y estuvo en Salta para dialogar con Gustavo Sáenz. El viernes de la semana pasado visitó en San Juan al gobernador Marcelo Orrego.

La llegada de Catalán a Catamarca se produce en un momento en que LLA de esta provincia lanzó una dura campaña en contra de Jalil, considerando que el 26 de octubre se votará en este distrito por tres diputados nacionales por el vencimiento de los mandatos de los peronistas López Rodríguez y Ginocchio, y de Francisco Monti (UCR ). Esta votación será en simultáneo con los comicios locales para renovar la mitad de las cámaras de senadores y diputados provinciales. LLA difundió un spot de campaña en el que responsabiliza a Jalil por el "deterioro de escuelas, la falta de inversión y bajos salarios docentes". En el video participaron Valentina Reynoso (segunda candidata a diputada provincial), Francisco Monti (diputado nacional y candidato a diputado provincial) y Mateo Manti (candidato a diputado provincial).

"Paso a paso", sostuvo una fuente de Balcarce 50 cuando se indagó por cuál provincia continuará la gira de Catalán. De todos modos, está claro que las reuniones arrancaron con los mandatarios más cercanos para seguir luego con los más refractarios. Se deslizó que luego del viaje a Catamarca, Catalán regresaría al “Jardín de la República” el miércoles para participar de algunos actos en conmemoración de la “Batalla de Tucumán”. / Ámbito