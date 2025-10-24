El Tribunal Oral Federal 7 rechazó hoy el pedido de sobreseimiento y el recurso de acción presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Cuadernos”, por lo que el juicio oral se mantiene con inicio previsto para el 6 de noviembre.

La resolución fue firmada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, según la copia del fallo a la que accedió esta agencia. Los magistrados consideraron que las absoluciones y resoluciones en otras causas no configuran cosa juzgada aplicable al expediente que se debe ventilar en este tribunal.

En su voto, el juez Méndez Signori recordó que la defensa había planteado una cuestión similar en 2018 y que aquel recurso fue rechazado en distintas instancias. El magistrado indicó que “la presentación realizada por la defensa no se desprende con suficiente claridad la triple concurrencia exigida para considerar que podríamos encontrarnos ante un supuesto de doble juzgamiento: identidad de la persona perseguida, identidad de objeto de persecución y identidad de la causa de persecución”.

Con ese criterio, el tribunal estimó que existen diferencias fácticas entre las investigaciones que impiden equipararlas plenamente. Los jueces Canero y Castelli adhirieron a los fundamentos expuestos y Castelli sostuvo que “el planteo constituye una reedición de lo ya resuelto ahora bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada”. Además, el tribunal recordó la obligación internacional del Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La resolución judicial concluye expresando: “rechazar el planteo de excepción por falta de acción y sobreseimiento formulado en este incidente por la defensa de Cristina Elisabet Fernández”. En la práctica, ello significa que la causa “Cuadernos” continuará su curso y llegará a la etapa de juicio oral para dilucidar las responsabilidades que se le imputan en ese expediente.

Cabe señalar que la ex presidenta cumple actualmente una condena en prisión domiciliaria por seis años y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad; sin embargo, esa absolución no impide la continuidad del proceso por los hechos investigados en “Cuadernos”.