Cerimedo declaró que Spagnuolo le confesó que Milei sabía de las presuntas coimas en la ANDIS

El exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi en la causa que investiga un presunto entramado de coimas y negociados dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión de Diego Spagnuolo.

En su testimonio, al que accedió TN, Cerimedo relató que conoció a Spagnuolo durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, y que mantuvieron contacto incluso después de que el abogado asumiera como titular de la ANDIS.

Según su declaración, Spagnuolo le manifestó su malestar porque Milei no habría cumplido la promesa de incluirlo en un lugar expectante en la lista de diputados nacionales. A modo de compensación, le habrían ofrecido la conducción de la agencia en diciembre de 2023.

Cerimedo también aseguró que Spagnuolo se quejaba con frecuencia por el bajo salario y por no poder designar libremente a su equipo en áreas clave, como el Programa Incluir Salud.

Uno de los puntos más comprometidos del testimonio refiere a un supuesto esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos. Según Cerimedo, Spagnuolo le dijo que una droguería le había revelado:

“Ahora no es el 5%, es el 8%, porque el 3% va directo a la Rosada”, en referencia a retornos que —según interpretó— estaban vinculados a Eduardo "Lule" Menem. “Se están choreando casi un palo por mes”, habría sido la expresión textual de Spagnuolo.

Cerimedo también declaró que Spagnuolo le contó que había hablado del tema directamente con Milei en la Quinta de Olivos. Según su relato, el presidente se mostró indignado, pero respondió que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya estaba al tanto de la situación.

Además, el consultor mencionó un enfrentamiento con “Lule” Menem, quien lo acusó de haber impulsado una nota periodística contra Spagnuolo, algo que él negó categóricamente.

Finalmente, Cerimedo afirmó que su última conversación con Spagnuolo fue el 6 de diciembre de 2024, a través de WhatsApp.

“Nunca me habló de montos y, sobre las demás prestaciones, se quejaba de que la gente de las gestiones anteriores había vuelto”, concluyó ante el fiscal.