La exmandataria Cristina Kirchner, desde sus cuentas en redes sociales, respondió con tono contundente a las declaraciones de Donald Trump sobre la relación entre Estados Unidos y la Argentina —según las cuales “si pierde las elecciones no seremos generosos con la Argentina” y “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones” —, recuperando la frase “Argentinos, ya saben lo que hay que hacer” y reafirmando su postura crítica hacia la gestión de Javier Milei, en consonancia con la estrategia comunicacional del peronismo durante la presente campaña electoral.

CFK responde al condicionamiento de Trump sobre el voto de octubre: «Ya saben qué hacer»