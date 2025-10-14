CFK responde al condicionamiento de Trump sobre el voto de octubre: «Ya saben qué hacer»

La exmandataria Cristina Kirchner, desde sus cuentas en redes sociales, respondió con tono contundente a las declaraciones de Donald Trump sobre la relación entre Estados Unidos y la Argentina —según las cuales “si pierde las elecciones no seremos generosos con la Argentina” y “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones” —, recuperando la frase “Argentinos, ya saben lo que hay que hacer” y reafirmando su postura crítica hacia la gestión de Javier Milei, en consonancia con la estrategia comunicacional del peronismo durante la presente campaña electoral.