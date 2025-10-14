CFK responde al condicionamiento de Trump sobre el voto de octubre: «Ya saben qué hacer»
La expresidenta se refirió al encuentro entre el presidente estadounidense y Javier Milei en la Casa Blanca. “Si pierde, no seremos generosos”, dijo el líder republicano sobre el eventual resultado de La Libertad Avanza el 26 de octubre.
La exmandataria Cristina Kirchner, desde sus cuentas en redes sociales, respondió con tono contundente a las declaraciones de Donald Trump sobre la relación entre Estados Unidos y la Argentina —según las cuales “si pierde las elecciones no seremos generosos con la Argentina” y “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones” —, recuperando la frase “Argentinos, ya saben lo que hay que hacer” y reafirmando su postura crítica hacia la gestión de Javier Milei, en consonancia con la estrategia comunicacional del peronismo durante la presente campaña electoral.