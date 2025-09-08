Chiqui Tapia felicitó a Axel Kicillof tras la victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, publicó en sus redes sociales una felicitación dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras los comicios legislativos celebrados el domingo 7 de septiembre.

En su mensaje, Tapia destacó el resultado electoral y lo calificó como un impulso para profundizar la transformación provincial. Los votantes bonaerenses concurrieron a las urnas en una contienda que finalizó con una victoria del Frente Patria, la alianza oficialista en la provincia, por una diferencia de 14 puntos respecto de La Libertad Avanza, la fuerza vinculada al presidente Javier Milei. Los conteos oficiales confirmaron la ampliación de la representación legislativa de la agrupación vencedora.

Hace menos de dos meses, Tapia y Kicillof suscribieron un acuerdo de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata, con la intención de transformarlo en la futura sede de la selección argentina. El convenio, firmado entre la AFA y el gobierno provincial, fue difundido por ambas partes como un paso hacia la modernización de las instalaciones deportivas. En su publicación en la plataforma X, el titular de la AFA expresó: “Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos”.