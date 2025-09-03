Cierre de campaña en Moreno: Milei dijo que hay “empate técnico” en PBA

El presidente Javier Milei encabezó hoy el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre.

El mandatario tuvo a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrolló en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui, una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

En su discurso, el presidente giró sobre tres ejes: críticas al kirchnerismo, defensa de su hermana Karina Milei ante las acusaciones de corrupción y llamado a la participación electoral para el próximo domingo.

Milei calificó a Kicillof como “un inútil esférico”: “Es inútil por donde lo miren”

El Presidente utilizó un insulto para referirse al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Es un inútil esférico, inútil por donde lo mires”, dijo en tono de burla Javier Milei, parafraseando al diputado de su espacio, José Luis Espert.

“Nos encontramos en el tramo final de una elección crucial. Le quieren hacer creer a los bonaerenses que está elección es irrelevante, que no se juega nada. Todo esto para que el valor del voto rentado aumente, porque el voto de los argentinos de bien es necesario para diluir la marea de votantes pago del kirchnerismo”, explicó.

Luego insistió en esa línea: “Si vos no vas a votar, ellos ganan. Ellos van a ir a votar, si no nos defendemos, se van a llevar puesta la provincia”.

Más adelante retomó sus críticas al gobernador: “El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estás prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos".

Milei pidió que haya participación en las elecciones: “Andá a votar”

“Si ellos están empecinados en ganar en cualquier costo, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo el presidente, que bregó por la concurrencia de los bonaerenses a las urnas el próximo domingo.

“Este domingo anda a votar, por tu familia, por tus amigos y por tus seres queridos. El kirchnerismo se está jugando sus últimas balas en estas elecciones. Nos están queriendo tomar de tontos y no les podemos dar el gusto”, dijo el jefe de Estado.

“Este domingo, anda y votá. Aquellos que fiscalicen, sepan que del otro lado van a intentar hacer todo para hacernos trampa. Tengan la guardia bien alta, porque cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia. Todos saben que algo anda mal en la provincia de Buenos Aires”, insistió Milei.

“Estamos en empate técnico”, dijo Milei sobre las elecciones del domingo

“Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”, dijo el presidente Milei en otro tramo de su discurso en el cierre de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

“A los kirchnersitas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”, agregó.

Luego se refirió a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó.

“A su cobardía, le oponemos coraje en la defensa del cambio. tiene que quedar en claro que la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros. Extreman sus actos violentos porque están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”, añadió.

Milei defendió a su hermana Karina de las acusaciones por corrupción

El Presidente, en otro pasaje de un fuerte discurso, se refirió a las acusaciones contra su hermana, Secretaria General de la Presidencia, a las que volvió a calificar como una “opereta”.

“En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, indicó.

"Tenemos enfrente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta ante el avance de las ideas de la libertad. Parece que no tomaron nota que yo me agrando en la adversidad. Hasta el 26, le pueden sumar niveles de dificultad que las vamos a pasar más todavía".