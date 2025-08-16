Cierre de listas: los principales partidos políticos de Tucumán presentan a sus candidatos a diputados
En el marco de las elecciones del próximo 26 de octubre, mañana vence el plazo para la oficialización de candidaturas a diputados nacionales por Tucumán
Con la proximidad de las elecciones del 26 de octubre, Tucumán se encuentra en un período crucial para la oficialización de candidaturas a diputados nacionales. La provincia tiene como objetivo renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados, correspondientes a los actuales representantes Agustín Fernández y Elia Fernández del Bloque Independencia, Roberto Sánchez por la Unión Cívica Radical (UCR) y Paula Omodeo de CREO. El plazo para la presentación de las listas vence mañana, lo que genera un ambiente de expectativa en el ámbito político local.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien también se postula como candidato testimonial, lidera la lista del Frente Tucumán Primero. Este espacio político ha logrado consolidar el peronismo local mediante acuerdos con Javier Noguera. Además, la nómina incluye al senador Juan Manzur y el vicegobernador Miguel Acevedo en calidad de suplentes.
La Libertad Avanza se presentará por primera vez en Tucumán con candidatos propios, impulsada por la figura de Javier Milei. La lista será encabezada por Federico Pelli, quien busca atraer a un electorado nuevo. Cabe resaltar que Lisandro Catalán, actual vicejefe de Gabinete del Interior, ha decidido no participar en estos comicios, lo que marca un cambio en la dinámica del partido en la provincia.
Por su parte, el radical Roberto Sánchez, quien busca renovar su banca bajo el frente Unidos por Tucumán, ha mantenido una imagen positiva tras su candidatura a gobernador en 2023. Este frente aglutina sectores del radicalismo, el socialismo y exmiembros de Juntos por el Cambio.
En tanto, Fuerza Republicana y CREO competirán de manera independiente, con Ricardo Bussi y Paula Omodeo al frente de sus respectivas listas. La Izquierda, por su parte, busca capitalizar el descontento social y liderará su propuesta con Silvio Bellomio, mientras otros sectores de izquierda aún definen su participación.
Listas oficiales por espacio político
Frente Tucumán Primero
Osvaldo Jaldo
Gladys Medina
Javier Noguera
Elia Fernández de Mansilla
Suplentes: Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse, Miguel Acevedo
La Libertad Avanza
Federico Pelli
Soledad Molinuevo
Manuel Guisone
Celina Moisá
Suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín, Gustavo Choua
Unidos por Tucumán
Roberto Sánchez
Micaela Viña
José María Canelada
Milagros Célis
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Alejandra Arreguez
Martín Correa
Clarisa Lita Alberstein
Miguel Navarro
CREO
Paula Omodeo
Sebastián Murga
Sonia Assaf
Gustavo García
Fuerza Republicana
Ricardo Bussi
Sandra Orquera
Gerónimo Cruz Cornejo
Lorena Palomino