Con la proximidad de las elecciones del 26 de octubre, Tucumán se encuentra en un período crucial para la oficialización de candidaturas a diputados nacionales. La provincia tiene como objetivo renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados, correspondientes a los actuales representantes Agustín Fernández y Elia Fernández del Bloque Independencia, Roberto Sánchez por la Unión Cívica Radical (UCR) y Paula Omodeo de CREO. El plazo para la presentación de las listas vence mañana, lo que genera un ambiente de expectativa en el ámbito político local.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien también se postula como candidato testimonial, lidera la lista del Frente Tucumán Primero. Este espacio político ha logrado consolidar el peronismo local mediante acuerdos con Javier Noguera. Además, la nómina incluye al senador Juan Manzur y el vicegobernador Miguel Acevedo en calidad de suplentes.

La Libertad Avanza se presentará por primera vez en Tucumán con candidatos propios, impulsada por la figura de Javier Milei. La lista será encabezada por Federico Pelli, quien busca atraer a un electorado nuevo. Cabe resaltar que Lisandro Catalán, actual vicejefe de Gabinete del Interior, ha decidido no participar en estos comicios, lo que marca un cambio en la dinámica del partido en la provincia.

Por su parte, el radical Roberto Sánchez, quien busca renovar su banca bajo el frente Unidos por Tucumán, ha mantenido una imagen positiva tras su candidatura a gobernador en 2023. Este frente aglutina sectores del radicalismo, el socialismo y exmiembros de Juntos por el Cambio.

En tanto, Fuerza Republicana y CREO competirán de manera independiente, con Ricardo Bussi y Paula Omodeo al frente de sus respectivas listas. La Izquierda, por su parte, busca capitalizar el descontento social y liderará su propuesta con Silvio Bellomio, mientras otros sectores de izquierda aún definen su participación.

Listas oficiales por espacio político



Frente Tucumán Primero

Osvaldo Jaldo

Gladys Medina

Javier Noguera

Elia Fernández de Mansilla

Suplentes: Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse, Miguel Acevedo

La Libertad Avanza

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Manuel Guisone

Celina Moisá

Suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín, Gustavo Choua

Unidos por Tucumán

Roberto Sánchez

Micaela Viña

José María Canelada

Milagros Célis

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Alejandra Arreguez

Martín Correa

Clarisa Lita Alberstein

Miguel Navarro

CREO

Paula Omodeo

Sebastián Murga

Sonia Assaf

Gustavo García

Fuerza Republicana

Ricardo Bussi

Sandra Orquera

Gerónimo Cruz Cornejo

Lorena Palomino