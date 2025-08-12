Comisión $LIBRA: diputados de la oposición dieron un paso para destrabar su funcionamiento

A más de cuatro meses de la creación de la Comisión $LIBRA, este martes, los diputados de la oposición dieron un paso para destrabar su funcionamiento. Luego de distintas maniobras por parte de La Libertad Avanza para que ésta no comenzara la investigación del caso que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena, lograron destrabar la firma del dictamen que modifica la conformación de la misma. Las intenciones de los bloques opositores es llevar el texto al recinto la semana que viene. De ser aprobada, la investigación se prolongará hasta noviembre. Es decir, se solapará con la campaña nacional.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el FIT y la Coalición Cívica se anotaron un poroto en la tarde de este martes. Esto fue luego de que la semana pasada, aprobaran un emplazamiento para forzar a las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza Silvia Lospennato, del PRO, para que se reúnan este miércoles a las 17.

El objetivo del encuentro fue avanzar con la firma del dictamen al proyecto de resolución impulsado por el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que busca modificar el texto que creó la comisión investigadora. El texto cosechó 38 firmas, sobre 65. En tanto, LLA firmó un dictamen de rechazo, mientras que el resto de los diputados aliados al Gobierno optaron por no firmar nada. "No queríamos que digan que no vinimos", le dijo un libertario a este medio, al explicar los motivos por los que decidieron avanzar con el dictamen.

Palabras más, palabras menos, el texto del “lilito” plantea que, ante un eventual empate al momento de la votación de las autoridades de ese cuerpo, el presidente será aquel que propongan los miembros cuyos bloques parlamentarios tengan el mayor número de miembros en la Cámara.

La iniciativa de Ferraro fue presentada luego de que los miembros de la comisión –integrada por 28 diputados— no se pusieran de acuerdo al momento de elegir a las autoridades de ese cuerpo de trabajo. En dos instancias, se produjo un empate 14 a 14.

Mientras que la oposición impulsaba a la massista Sabrina Selva, el oficialismo, en tándem con el PRO, la UCR, la Liga del Interior (“radicales con peluca”), el MID e Innovación Federal, acompañaron la postulación del libertario Gabriel Bornoroni.

Asimismo, el texto dictaminado establece que la vicepresidencia de esa comisión quedará para “el otro miembro propuesto”. En este caso sería Bornoroni. Mientras que la secretaría sería elegida por aquellas bancadas que hayan impulsado al presidente designado.

De prosperar en el recinto la salida impulsada por la Coalición Cívica, la oposición contará con tres meses para investigar el caso, convocar testigos, solicitar documentación y un mes extra para emitir un dictamen. Es que, además, los diputados establecieron que la comisión esté operativa hasta el 10 de noviembre, es decir, la investigación del caso que involucra al presidente Javier Milei, quien está sospechado de haber usado su cuenta de Twitter para difundir un fraude, se solapará con la campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre.

El texto original le daba tres meses de plazo para su funcionamiento, y un mes extra para la elaboración del dictamen. Para evitar que el oficialismo apele a este ítem para invalidar su funcionamiento es que le pusieron plazos específicos.

Diputados: sesión en la mira

Con la firma del dictamen, el texto que modifica la resolución que creó la Comisión $LIBRA quedó listo para ser llevado al recinto para su aprobación. De reunirse los votos –que la oposición confía reunirlos--, esta se podrá reunir para reunir a las autoridades, aprobar el reglamento de la misma, y poner en marcha su funcionamiento. Vale aclarar que hacerse de la presidencia es clave porque, en caso de empate, es el presidente quien tiene doble voto. Además, es quien fija la agenda.

Según pudo saber Ámbito, las intenciones de la oposición es que la sesión en cuestión se celebre el próximo 20 de agosto, junto con otros dos temas que complican a Milei. Se trata de los dos proyectos impulsados por los 24 gobernadores que reclaman fondos para sus provincias. Ambas iniciativas se dictaminarían este miércoles en comisión, por lo que también quedarían listas para ser tratadas en el recinto.

"Queremos que venga la hermana del Presidente", dijo Sabrina Selva al hacer uso de la palabra. Precisamente, este es uno de los puntos que más le preocupa al Gobierno: que Karina Milei deba hacerse presente en la Cámara baja, para explicar "por qué le abrió las puertas de la Casa Rosada a Hayden Davis (el empresario detrás de la criptomoneda)".

"Esta cámara no puede modificar algo vencido, algo que no existe", argumentó el libertario Álvaro Martínez. Es que recordó que el plazo de la comisión era de cuatro meses, y la sanción del proyecto fue hace más de 4 meses. "Están buscando cualquier tipo de artilugio", dijo el mendocino, al acusar a la oposición de querer usar el tema para la campaña.

"Si estamos acá es porque estuvimos frente a maniobras dilatorias, y porque se quería que aceptemos que una minoría bloquee e impida lo que es una de las funciones más importantes de este parlamento, que es el contralor político del Poder Ejecutivo y el derecho a saber la verdad", dijo, a su turno, Ferraro.

Corrupto o estúpido

Durante el plenario de comisiones, una vez más, el socialista Esteban Paulón fue noticia. Es que se hizo presente en el Anexo de la Cámara de Diputados con una remera con la leyenda: “Corrupto o estúpido”.

La frase fue un chascarrillo por las palabras de la excanciller, Diana Mondino, quien la semana pasada luego de meses de silencio, dio una entrevista a un medio internacional, en la que fue consultada por el Caso $LIBRA.

"No debería haberlo publicado", opinó Mondino durante una entrevista de la cadena de noticias Al Jazeera donde, entre otros temas, le preguntaron si el Presidente debería haber publicado sobre $LIBRA. En ese mismo reportaje, añadió que lo hizo porque: “es corrupto o estúpido”. Las palabras de la exfuncionaria recorrieron la prensa nacional e internacional. /Ámbito Financiero