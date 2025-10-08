Autoridades de la comisión de Acción Social y Salud Pública pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que no autorice la realización de un evento “antivacunas” que está organizado por una legisladora del PRO.

La solicitud fue realizada por el presidente de esa comisión, Pablo Yedlin (UxP), y sus pares peronistas Daniel Golan, y de Encuentro Federal María Luisa Montoto, Mónica Fein y de Democracia para Siempre Carla Carrizo.

La actividad fue organizada por la diputada del PRO Marilú Quiroz y se titula ¿Qué contienen realmente las vacunas? y se realizará el 20 de octubre en el auditorio de la Cámara de Diputados.

En la nota enviada a Menem, las autoridades de la comisión de Salud señalan que “expresamos nuestra preocupación por una actividad ‘antivacunas’ que pretende organizar una diputada del PRO y pedimos su suspensión”.

“Entendemos que la temática y el enfoque difundidos públicamente constituyen un dispositivo de desinformación sanitaria de carácter antivacunas, incompatibles con los compromisos del Congreso y del Estado nacional de promover políticas de salud pública basadas en la evidencia”, señalaron las autoridades de la comisión de Salud.

Agregaron que la realización de una jornada de esta naturaleza puede “erosionar la confianza en las vacunas, el calendario nacional de vacunación, política de Estado garantizada por la ley 27.491”.

Señalaron que por ese motivo solicitan “dejar sin efecto la autorización del uso del auditorio para dicho evento”. /NA