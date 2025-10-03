Cómo es el Código Penal que presentó Milei: penas más altas y baja en la edad de imputabilidad

El presidente Javier Milei oficializó en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza el proyecto de reforma del Código Penal, que propone una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921.

La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas como tres de los principales puntos del documento que será remitido al Congreso de la Nación. Las modificaciones contemplan los siguientes ajustes en materia de penas:

Homicidio simple: pasa de 8-25 años a 10-30 años de prisión.

Homicidio agravado: mantiene la prisión perpetua e incorpora circunstancias agravantes como víctimas menores de edad, adultos mayores, funcionarios públicos y crímenes en lugares concurridos o cometidos por organizaciones.

Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.

Lesiones por conducción imprudente: el rango pasa de 1-3 años (simple) y 2-4 años (agravada) a 2-6 años y 3-6 años, respectivamente.

Abuso de armas: disparar sin herir puede alcanzar hasta 6 años; agresión sin herida, de 1 a 3 años.

Omisión de auxilio: de multa a 1-6 años de prisión, y agravada a 2-8 años para casos con víctimas menores de 13 o mayores de 65 años.

Injurias: de multa a 1-3 años de prisión, y en forma agravada, de 2 a 6 años.

Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años.

Posesión de pornografía infantil para distribución: de 6 meses-2 años a 3-12 años.

Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.

Trata de personas: la pena máxima sube de 8 a 10 años; en su modalidad agravada, de 5-10 a 6-15 años.

Amenazas: pueden agravarse hasta 8 años en caso de mediar armas o anonimato y hasta 10 años si buscan forzar conductas.

Hurto: el mínimo sube de 1 mes a 1 año y el máximo de 2 a 3 años.

Robo: el simple con fuerza pasa de 1 mes-6 años a 3-8 años; con violencia, hasta 10 años; se introducen figuras diferenciadas para robos en la vía pública y cometidos por “motochorros”.

Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años y multa.

Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años y multa; agravada, hasta 12 años.

Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; si el ataque es contra un funcionario o miembro de fuerzas de seguridad, de 3 a 9 años.

Tenencia y portación de armas: se contemplan incrementos y multas superiores.

Falso testimonio y cohecho: reciben penas superiores, con agravantes para altos funcionarios.

El capítulo sobre responsabilidad penal de menores introduce la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, fundamentando que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la legislación vigente favorece su captación por grupos criminales.

Finalmente, el texto proyecta la implementación obligatoria del sistema acusatorio, en reemplazo del modelo inquisitivo tradicional, con el objetivo de agilizar los procesos penales y asegurar mayor transparencia. El nuevo esquema otorga al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la posibilidad de defensa plena y al juez la de actuar exclusivamente como árbitro.

El nuevo Código elaborado por el gobierno será llevado al Congreso de la Nación para su análisis y tratamiento. El Poder Legislativo federal es el encargado de dictar las normas en materia penal.